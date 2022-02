Podcast, cinéma : Effe TV annonce la stratégie multimédia du groupe Feltrinelli

Pour mieux structurer cette offre multimédia, trois labels ont été créés : Feltrinelli Originals, Feltrinelli Audiopodcast et Feltrinelli Real Cinema. Examinons donc les principales nouveautés.

Avec Feltrinelli Originals, Effe TV coordonne et commercialise les droits éditoriaux pour le cinéma et la télévision. Elle développe aussi des concepts originaux pour des séries télévisées, avec un accent particulier sur les adaptations de livres italiens, avec des histoires toujours inspirées de la réalité, comme le confirme un communiqué de presse officiel de la part de l’entreprise.

Cette structure collabore donc avec diverses maisons d’édition, comme Sonzogno, et avec plusieurs sociétés de production.

Investir dans les podcasts…

Feltrinelli Audiopodcast est le label qui développe, produit et distribue uniquement des formats audio originaux (séries narratives, formats et documentaires audio) pour les plateformes de distribution (notamment Storytel, Audible), les institutions et les marques commerciales.

Au cours de la dernière année et demie, cette structure a produit et distribué avec Storytel plus de 50 heures d’audiopodcasts exclusifs réalisés avec des auteurs tels que Marco Balzano, Stefano Massini, Paolo di Paolo.

… et dans le cinéma

Le label Feltrinelli Real Cinema, enfin, est un catalogue de documentaires et de films internationaux distribués exclusivement dans les circuits du cinéma, de la télévision et de l’home video. Il est également une marque de production spécialisée dans les documentaires et les films réalisés en partenariat avec les meilleures productions indépendantes italiennes.

Il se focalise sur des histoires italiennes avec un attrait international : pour donner un exemple, parmi les contenus en production en 2022, le film documentaire Daniel Pennac : Ho visto Maradona, l’hommage de l’écrivain au mythe du Pibe de Oro, réalisé avec Samarcanda Film et la SSTF espagnole.

La marque de télévision payante LaF connaît également une évolution importante, dans le but d’atteindre son public sur des canaux numériques et à la demande : en effet dans les prochains mois elle sera la protagoniste d’une expérience premium pour les clients Feltrinelli sur les plateformes numériques du Groupe.