Décès de Shintaro Ishihara, écrivain et homme politique japonais

Débutant sa carrière en tant que journaliste politique, sa carrière débute en 1968, lors de sa candidature pour le Parti libéral démocrate à un poste à la Chambre des Conseillers. Sa trajectoire politique sera ponctuée de polémiques et de réussites : il a notamment été gouverneur de Tokyo durant quatre mandats.

Membre d’une des familles les plus en vue au sein de la politique japonaise — son troisième fils, Hirotaka Ishihara, étant député, son aîné Nobuteru Ishihara, ex-ministre de l’Environnement —, Shintaro Ishihara avait bâti sa réputation sur un nationalisme exacerbé, ravivant notamment les tensions sino-japonaises.

Il niait le massacre de Nankin pendant la Seconde Guerre mondiale, selon lui une une « pure invention » de la Chine, et avait de nombreuses fois exprimé des déclarations anti-LGBTQI+. Il est très régulièrement affilié à des partis de droite ou d’extrême-droite, comme le Japan Restoration Party et le Party for Future Generations.

Du côté de la littérature, son premier roman, La Saison du soleil (Taiyo no Kisetsu) lui permet de recevoir le prestigieux Prix Akutagama en 1955, à l’âge de 23 ans. Le terme Taiyôzoku est alors repris afin de désigner la jeunesse japonaise rebelle d’après-guerre. Le livre est adapté au cinéma, son frère Yūjirō Ishihara en tenant le rôle-titre. Également auteur de l’essai The Japan That Can Say No et de Seikan, Shintaro Ishihara s’engage pour la réforme des manuels d’Histoire.

Il est également connu au sein de l’industrie de l’animation pour son ordonnance sur la vente de « publications nuisibles » dans les mangas et les anime. Cette décision avait entraîné un boycott massif du Festival International d’Animation de Tokyo (TAF) par les maisons d’éditions japonaises, qui avait dû fusionner avec son concurrent, l’Anime Contents Expo, en 2013.