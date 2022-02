La lecture comme facteur d'inclusion sociale : le manifeste de l'Alliance pour la lecture

La lecture comme facteur d'inclusion sociale

Grande cause nationale 2021-2022 portée par l'Alliance pour la lecture

L’Alliance pour la lecture est un collectif composé de soixante-dix associations, organismes, fédérations qui se sont mobilisées et coordonnées pour candidater et obtenir, ensemble, le Label Grande cause nationale attribué par le Premier ministre.

Notre Manifeste

La lecture est un sésame. Elle s’offre et s’impose au quotidien. Elle apprend, informe, transmet, oriente, invite à l’imaginaire, permet l’esprit critique, bouscule, interroge, se partage... Elle est la bulle qui abrite, répare, nourrit. Elle est le vent qui emmène plus loin. Elle éclaire les horizons. À tout âge, elle fait grandir.

La lecture relie. À soi, aux autres et au monde, à ses histoires passées, présentes et à venir. Elle permet de se projeter, de choisir sa route, d’envisager demain, de faire société ensemble. Elle crée des interstices pour se glisser hors des destins établis et offrir à chacune et chacun la possibilité d’agir.

La lecture est un plaisir riche d’émotions. Elle joue un rôle de premier plan dans le rapport à la langue, aux langues. Elle est un effort heureux qui apporte la nuance, le complexe et le symbolique.

La lecture est présente partout et tout le temps, sous les formats et sur les supports les plus variés. La posséder est nécessaire pour se construire, être libre, autonome. Si elle est une compétence qui s’acquiert, elle constitue également un droit essentiel au sens où il ouvre à tous les autres.

Ne pas y avoir accès relève d’une atteinte à l’ensemble des droits les plus fondamentaux. Une injustice d’autant plus brutale qu’elle est invisible et se niche parfois là où on ne l’attend pas. À bas bruit, c’est une forme de violence ordinaire qui fragmente la société, fragilise les destins individuels comme notre destin commun…

La lecture crée des liens, les liens sociaux indispensables à une société plus harmonieuse, plus ouverte, plus libre.

Une mobilisation programmée

La force et le caractère exceptionnel de L’Alliance pour la lecture tiennent à la dimension plurielle et complémentaire de ses 70 organisations membres : représentants des territoires, urbains comme ruraux, acteurs du livre et de la lecture, du champ social, médico-social et éducatif, de la petite enfance, de l’enfance et de la famille, de l’éducation populaire et de la formation, de la prévention et du recul de l’illettrisme, de la lutte contre la pauvreté, pour la dignité et la solidarité.

Avec un site Internet dédié en février et une campagne de spots TV et radio en mars, le plaidoyer et la mobilisation qu’appelle la Grande cause nationale se déploieront et s’appuieront sur :

L’appel à bénévolat

Réseau de structures et d’actions multiformes, L’Alliance bénéficie d’une implantation nationale et d’une connaissance fine des réalités et des problématiques locales. Plusieurs dispositifs existants feront appel au bénévolat pour élargir ou conforter l’accès de toutes et tous à la lecture.

La générosité publique

L’accompagnement et la prise en compte des besoins spécifiques de publics fragiles ou en situation d’exclusion, quelle que soit la nature de cette exclusion, sont au cœur d’actions concrètes qui pourront prendre de l’ampleur grâce aux dons collectés.

Le partage et la proximité

La lecture se développe aussi par le partage. Pour ouvrir les chemins de la lecture à toutes et à tous, outils et ressources seront proposés pour que chaque personne qui le souhaite puisse y contribuer — simplement — autour d’elle et connaître les acteurs de proximité qui s’y consacrent.

Des engagements pour l’avenir

Pour que la mobilisation déployée produise des effets durables, L’Alliance pour la lecture a aussi l’ambition d’initier les rencontres, débats et outils qui permettront de conforter les actions et inspirer de nouvelles politiques publiques.

Les membres de l'Alliance pour la lecture

Association des collectifs enfants parents professionnels - ACEPP • Association de la fondation étudiante pour la ville - AFEV • Alliance internationale des éditeurs indépendants • Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme - ANLCI • Agence Quand les livres relient • Agir pour la petite enfance • Association de recherche et de pratique sur le livre pour enfants - ARPLE • Association A.C.C.E.S. • Association des Bibliothécaires Départementaux • Association des Bibliothécaires de France • Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France - ADBGV • Association Lire pour en Sortir • Association des Maires de France Ville & Banlieue • Association des traducteurs littéraires de France - ATLF • Association Valentin Haüy • ATD Quart Monde • Biblionef • Bibliothèque nationale de France - BNF • Bibliothèque publique d’information - BPI • Bibliothèques sans frontières - BSF • CEMÉA - Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active • Central Vapeur • La Charte des Auteurs et illustrateurs jeunesse • Coup de Pouce, partenaire de la réussite à l’école • Centre de recherche et d’information sur la littérature pour la jeunesse - CRILJ • Cultures du Cœur • Culture Papier • DULALA - d’une langue à l’autre • Les Écrivains associés du théâtre - EAT • L’École de la librairie - Institut national de formation de la librairie - INFL • Les Éditeurs d’Éducation • Familles Rurales • Fédération des acteurs de la solidarité - FAS • Fédération des fêtes et salons du livre Jeunesse • Fédération interrégionale du livre et de la lecture et son réseau - Fill • Fédération nationale des Francas • Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs - FNEPE • Fédération nationale des éducateurs et éducatrices de jeunes enfants - FNEJE • Fédération des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et gens du voyage - FNASAT • FNPPSP - Les pâtes au beurre • Fondation Abbé Pierre • Fondation de l’Armée du Salut • Fonds Decitre • Jeunesse au Plein Air - JPA • Le Labo des histoires • Lecture Jeunesse • Libre comme Lire • La Ligue de l’enseignement • Lire et faire lire • Livres au trésor - Centre de ressources en littérature jeunesse à l’Université Sorbonne Paris Nord • La Maison des écrivains et de la littérature - MEL • Maison de la Poésie – Scène littéraire • Mots et merveilles • Les Petits champions de la lecture • La Plume de Paon • RELIEF • Réseau des Créfad • Réseau des médiathèques des patients et personnels de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris • Respirations • Salon du livre et de la presse jeunesse / Centre de promotion du livre jeunesse - CPLJ 93 • Scènes d’enfance - ASSITEJ France • Signes de sens • Société des Gens de Lettres - SGDL • Le Syndicat des Éditeurs Alternatifs - SEA • Syndicat de la librairie française - SLF • Syndicat national de l’édition - SNE • Union Nationale des Associations Familiales - UNAF • Union Peuple et Culture • Vacances Ouvertes

Photographie : illustration, Yorgos Kourtakis, CC BY-SA 2.0