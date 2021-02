Rapport Racine : un an après, des artistes-auteurs à bout

Appel au boycott du festival d’Angoulême par des auteurs de BD en colère et désespérés. Libération de la parole des scénaristes dans l’audiovisuel qui dévoilent une industrie bâtie sur leur travail gratuit. Témoignages massifs des multiples dysfonctionnements de l’Urssaf artistes-auteurs sur les réseaux sociaux. Qu’est-ce que ces mouvements spontanés ont un commun ? Un désespoir pour lequel il ne semble y avoir aucune réponse politique à la hauteur des enjeux.

Décidément, dysfonctionnements administratifs et artistes-auteurs semblent synonymes. Une malédiction manifestement bien ancrée. Entre les aides Covid discrétionnaires et opaques gérées par les organismes de gestion collectives, l’impossibilité de toucher les indemnités maladie ou congé parentaux, le fonds de solidarité national à deux vitesses entre les créateurs identifiés et les autres, le scandale Agessa, l’Urssaf et son portail plein de bugs et ses appels de cotisations parfois erronés... il n’est pas bon d’être artiste-auteur en 2021.

DROIT D'AUTEUR: le rapport Sirinelli, foudroyant

Alors que Roselyne Bachelot avait affirmé dans ses déclarations vouloir agir pour les artistes-auteurs, les professions créatives l’affirment unanimement : rien ne bouge. Et le moral des artistes-auteurs s’écroule, qu’ils soient écrivains, plasticiens, dessinateurs, scénaristes, compositeurs, photographes, graphistes, etc. Durement touchés par la crise sanitaire, sans aucun accès au chômage, beaucoup qui étaient déjà sur le fil livrent une bataille compliquée pour survivre.

Pourtant, le rapport Racine proposait 23 préconisations pour prendre leur situation dramatique à bras le corps. Et les problèmes administratifs sont l’arbre qui cache la forêt : pendant que des syndicats tenus à bout de bras par des bénévoles eux-mêmes précaires tentent d’aider leurs membres à se connecter sur le portail Urssaf, les sujets plus brûlants sont relégués au second plan, comme la rémunération, les contrats et bien d’autres. En parallèle, les auteurs de tous secteurs dénoncent pourtant une profonde souffrance professionnelle.

Il y a un an, un espoir inédit s’emparait de tous les créateurs à la sortie du rapport Racine. Les pouvoirs publics reconnaissaient enfin leur fragilité, des décennies d’oubli et de négligence, et surtout un problème majeur : l’absence de reconnaissance d’une ou des professions de la création. Si le rapport est politiquement enterré, il n’est pas sorti de l’esprit de beaucoup d’auteurs et d’autrices qui continuent de faire vivre ses idées.

Si la ministre avait annoncé un cycle de concertation sur la représentativité, qui avait donné un espoir de clarification entre organismes de gestion collective et syndicats, aucun compte rendu ou feuille de route n’a été livré. Le sujet « artistes-auteurs » semble être un dossier brûlant que les ministres se repassent les uns après les autres. Pendant ce temps, les auteurs et artistes s’effondrent.

Photographie : dessin de JC Menu au FIBD 2018 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)