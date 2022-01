Les Ensablés – Hélène ou la solitude, de Jean Gaulmier

Il ne s’agit pas ici de brosser la biographie de Gaulmier et de résumer les débuts de l’intrigue, je préfère renvoyer à la chronique qu’Hervé Bel a faite sur ce site. Ce serait refaire, en moins bien, ce qui a déjà été fait. Non je voudrais ici plutôt faire partager mon plaisir de lecteur. Un plaisir différent, mais qui s’ajoute à celui qu’Hervé Bel détaillait dans son article.

Le roman commence comme une saga. Celle d’une famille libanaise au tournant du XXe siècle. L’ascension de George Deirani, un chrétien maronite au temps de la domination ottomane sur le Levant. En des pages aussi enlevées qu’épiques, le sort de plusieurs générations de Deirani nous est brossé, avec en arrière-plan le tableau d’un Proche-Orient à la fois fascinant et dénué des oripeaux orientalistes. Car Gaulmier sait de quoi il parle. Il a passé une bonne partie de sa vie au Liban, il a appris l’arabe et cherché, sous l’impulsion d’Étienne Gilson, le grand historien de la philosophie, et Louis Massignon, le célèbre islamologue, à retracer la filiation qui va des philosophes arabes jusqu’à saint Thomas d’Aquin.

Chez Gaulmier, nulle trace de l’Orient rêvé des Occidentaux, mais un portrait vrai d’où naît une poésie forte, envoûtante. C’est ce qui frappe au premier abord dans sa prose : la capacité à faire sentir les choses, en quelques mots à révéler la beauté d’un paysage, l’épaisseur d’une atmosphère comme dans ce passage : « Plus tard, l’enfance devait lui paraître comme une longue matinée de juin, où s’entraident des gens simples, avec un soleil immobile sur de la verdure, avec des crissements de cigale autour de la maison fraîche et des robes neuves pour les fillettes à la récolte des cocons de vers à soie. »

La naissance d’Hélène, petite-fille de Georges, provoque un basculement dans le récit. La saga familiale se fait biographie et le monde jusqu’alors en arrière-plan occupe désormais le devant de la scène. Car ce à quoi s’attelle Gaulmier est la description par le menu de l’expérience commune à tous les lecteurs, la solitude. « Personne ne nous apprend ce qu’il faut faire avec la solitude », écrit Gaulmier et qui peut se targuer de ne l’avoir jamais ressenti même au moment de bonheur le plus intense ?

L’existence d’Hélène est d’abord une série d’épreuves, plus ou moins initiatique (Gaulmier ne croit ni au but ni au sens de ces épreuves). « La vie c’est comme ça, quelqu’un qui est en équilibre sur un mur ; et quand l’équilibre est perdu, on a beau faire de grands gestes désespérés à droite et à gauche, on ne le retrouve plus… »

Maltraitée par son père qui voulait un fils, Hélène fait l’apprentissage de l’existence aux côtés d’une mère issue d’une famille pauvre, délaissée par son mari. Tout l’art de Gaulmier se résume dans ce portrait. Cette mère toute en demi-teinte, dont la soumission à son époux, à la tradition, à la religion devient une forme de sagesse au fil du roman, est tout à la fois le soutien et la perte de sa fille. C’est elle qui donne à Hélène l’espérance de la foi, une voie pour transcender sa solitude et les pages consacrées à la piété naïve de la fillette sont d’une grande beauté.

« Comme Dieu nous aime pour nous envoyer tant de chagrin ! » s’exclame la petite Hélène. C’est la mère encore qui précipite le malheur de sa fille en la poussant à épouser Karl Schögel, un sous-officier chez les spahis. On est juste après la Première Guerre mondiale et les Français ont désormais un mandat sur le Liban, après le départ des Ottomans. Dès les premiers instants, en quelques phrases saisissantes, tout est dit sur cette union :

« Lorsqu’on dit d’un mariage : “Ça s’arrangera. Les angles s’arrondiront…”, c’est vrai parce que tout s’arrange. […] La résignation humaine a beau être sans limites, il y a un moment effrayant : c’est après la stupeur des premières semaines, quand on se voit enchaîné pour toute la vie avec quelqu’un qu’on n’aimera jamais, pour qui on aura juste un peu de pitié quand il sera gentil. »

Karl Schögel se révélera au fil des pages un être sans tendresse ni sensibilité qui, après avoir été chassé de l’armée, emmènera Hélène à Strasbourg où vivent ses parents. Hélène va enfin découvrir cette France dont elle rêve depuis des années. Mais au lieu du monde radieux qu’elle s’était imaginé, fait d’avenues lumineuses, d’enfants blonds et beaux, elle se confronte au froid, à la neige sale de l’hiver, à l’univers dostoïevskien des pensions. Gaulmier fait ici revivre avec un art consommé ce concentré d’humanité qu’étaient les pensions familiales, aujourd’hui disparues.

Hélène y rencontre de vieilles filles confinées dans la religion, des militants communistes portés par leur certitude d’un monde meilleur, des Juifs chassés d’Europe de l’Est, des professeurs érudits écrivant de la poésie latine… Le monde de l’entre-deux-guerres est une essoreuse qui broie les destinées. Il n’y a rien de misérabiliste dans ces descriptions, car Gaulmier aime les hommes. Loin de les ridiculiser ou de les juger, il s’attache à en décrire les passions, les convictions, qui les aident à vivre, à survivre en ces temps déraisonnables…

Comme il n’y a nulle victimisation d’Hélène.

Si elle nous touche, nous parle, c’est qu’elle oppose à toutes ces violences, ces désillusions, une force, une intensité de ses rêves, dont l’attente est comme une puissance radieuse. Elle attend la beauté, elle attend l’intensité, elle attend l’enfantement, elle attend l’amour. Elle lutte sans fin pour briser ne serait-ce que quelques instants, cette solitude à laquelle notre condition nous condamne. Hélène trouvera sa voie, rencontrera le grand amour.

Les chapitres consacrés à cette passion révèlent une autre face du talent de Gaulmier. Un lyrisme envoûtant enveloppe cette histoire sans rien perdre, et là est le tour de force, de sa précision et de son économie d’effets. L’ardeur de cet amour se manifeste dans la matérialité des corps entremêlés comme une tentative désespérée et bouleversante de dépasser la finitude. Gaulmier est trop fin analyste, trop connaisseur de ses semblables pour s’abandonner à l’optimisme béat, à la naïveté.

L’exercice est périlleux, ni cynisme, ni sentimentalisme. « On ne se révolte pas contre la vie, même si elle est injuste. Pourquoi veut-on que la vie soit juste ? C’est une idée d’homme, et la vie, c’est la vie, voilà, quelque chose qui n’a pas été fait par l’homme et qui lui échappe !... Mais comment ne pas tout tenter pour maintenir le bonheur si longtemps attendu » que lui apporte la rencontre de son amour.

Il y a dans la destinée d’Hélène une force qui nous transporte. Elle est nous, nous tous, la somme de tous nos espoirs et nos défaites, nos rêves et nos errements. Pris entre l’écrasante puissance du monde, de la société et la conviction qu’il existe quelque chose de plus grand dans l’existence que la simple suite des jours, Hélène, petite Libanaise déracinée, pauvre et à la merci des autres, livre ce combat sans faiblir, malgré les déceptions dont les autres sont toujours porteurs. Ce roman est le grand livre des « plaies du cœur qui n’ont pas même l’avantage d’être mortelles » et Hélène l’héroïne de cette lutte à la fois minuscule et essentielle, pour ne plus subir le destin, mais grappiller un peu d’éternité, d’amour, pour briser la loi d’airain de la fatalité.

Comme l’écrivait Hervé Bel dans sa chronique des Ensablés consacrée à ce roman. « Lisez la première page, vous n’arrêterez plus. »

crédits : Jeune fille à sa toilette. Titien