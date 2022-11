Les Ensablés – Stephen Hecquet, vie et trépas d’un maudit de Frédéric Casotti

À l’image de la vie fort brève de Stephen Hecquet mort à quarante ans, l’ouvrage que nous présentons aujourd’hui est très court, à peine 200 pages. On l’aurait aimé plus volumineux, plus disert sur l’aspect littéraire de la vie de Hecquet : son amitié avec Nimier, et tous les autres hussards, des détails sur ses rencontres avec Céline, Morand, Chardonne, Genêt, et aussi une analyse plus complète de ses romans et essais.

On devine que le biographe a dû éprouver beaucoup de difficultés à trouver des sources, car Stephen Hecquet était un homme très discret, malgré les milliers d’articles qu’il a publiés dans les journaux et les scandales qu’il a causés. Alors, pour combler les vides, M. Casotti replace la vie de Hecquet dans le contexte des années 40-50, et c’est fort intéressant. Ainsi nous brosse-t-il, à propos de la carrière d’avocat qu’Hecquet a menée tambour battant entre 1946 et 1960, un tableau passionnant, vraiment passionnant, du monde judiciaire de l’après-guerre.

Issu d’une famille bourgeoise, Hecquet est né en 1919 à Valenciennes et y retournera pour mourir en 1960. Très tôt, il dénote de son entourage, peut-être à cause de son homosexualité (que l’on imagine dissimulée). Il n’est pas à proprement un révolté. Il a soif d’ordre et fait d’excellentes études ; mais une part en lui est anticonformiste, anarchiste peut-être. Il déteste la médiocrité. La défaite de 40 agit sur lui comme un électrochoc. Il la décrira férocement dans son roman Les Guimbardes de Bordeaux, récit de ce qu’il a connu de la déroute en tant que soldat.

Sa conviction est celle de nombreux Français de l’époque : le pays a perdu parce qu’il s’est avachi. Les Français ont trop vécu sur la rente de la victoire de 14-18. La défaite, pense-t-il alors, doit être l’occasion de se remettre en question et de rebondir, cela aussi bien au niveau national que personnel. Il écrira qu’avec elle, « nous sommes entrés en possession de nous-mêmes ».

Puis plus tard : « Ce même désastre devait coïncider avec un redressement personnel sans précédent ; je continue de penser que ce redressement eût pu s’étendre à la nation entière. » On sait ce qu’il est advenu de la Révolution nationale…

Mais Hecquet y adhère, lui l’homosexuel, l’anticonformiste (les hommes sont pétris de contradictions), et entre en 1941 dans les chantiers de jeunesse où il s’occupe de jeunes, période heureuse pour lui qui précède la catastrophe de son existence. En 1943, il apprend qu’il est atteint d’une cardiomyopathie, maladie mortelle, risque permanent d’une crise cardiaque. Ses jours sont comptés, il le sait, et plutôt que de se ménager, il décide de vivre intensément. Après un séjour à la préfectorale de Vichy, il embrasse la carrière d’avocat avec la fougue d’un moine soldat. Brillant, il devient secrétaire de conférence, mais sans que cela lui rapporte un sou, car sa clientèle est modeste.

C’est à lui que José Giovanni, futur auteur du Trou, Classe tout risque (qui sera adapté par Sautet), scénariste de Dernier domicile connu doit la vie. Condamné à mort pour meurtres, Giovanni est gracié par le président Vincent Auriol après l’intervention de Hecquet. Giovanni racontera ce qu’il lui doit : « Me reclasser c’était bien. Mais je ne savais rien faire. Je pensais partir en Australie pour défricher des terres, quand un avocat que je connaissais depuis longtemps, Stephen Hecquet, m’a dit : “Pourquoi tu n’écris pas, toi ? ”. »

Il défend également des collaborateurs, des petits escrocs, un plaignant contre les tabacs SEITA, Hecquet appuyant la thèse que « contrairement à ce que laisse croire la publicité des Gauloises, disque bleu, filtre, les bouts spéciaux dont sont munis ces cigarettes ne protègent en aucune façon les fumeurs contre les divers produits toxiques contenus dans le tabac » (dans Le monde du 10 juillet 1958). Pas de tri chez lui et la passion du droit pénal ne l’empêche pas d’écrire ses romans, dont « bons pour la mort » où, à travers ses personnages, il se met à nu, parle de l’homosexualité et de la maladie.

Au mitan des années cinquante, il affiche sa misogynie en critiquant ses collègues avocates, ce qui lui vaut une sanction de la part de conseil de l’ordre. Puis il publie un pamphlet « Faut-il réduire les femmes en esclavage ? » qui, en nos temps contemporains soucieux de la liberté d’expression, ne serait sans doute pas édité... Il écrit (je ne résiste pas) : « Si vous n’êtes rien (il s’adresse aux femmes), c’est que nous l’avons voulu. Depuis des siècles, l’homme pense, décide, agit pour la femme. Quoi d’étonnant qu’elle soit demeurée stupide. » Ou encore : « Voilà bien votre apparence : amas de chair grasse et molle. » « La femme rend lâche : c’est elle qui conseille au gréviste de rentre à l’usine, à l’artiste de faire du commerce, au soldat de plier le dos. » À propos de ce dernier extrait, on mesure toute l’ambiguïté de la pensée d’Hecquet, resté fidèle à Vichy, mais sensible aux luttes sociales.

On hésite à la lecture de ces lignes dont l’excès fait sourire. Faut-il y voir l’envie de faire un éclat, d’exister à tout prix ? Choquer : c’est enfin apparaître sur la scène publique littéraire où ses romans, malgré les éloges de ses amis (Nimier…), sont ignorés. C’est cracher à la gueule du monde dont il se sait exclu ?

Il dort très peu : il lui reste si peu de temps ! Quand il ne plaide pas, il écrit ses romans, ses articles (des milliers), court les salles de spectacle. Parfois se détend avec Nimier qui lui voue une amitié sans faille, fréquente les bars avec Genêt, va dîner en ville. Enfin, sentant la mort venir, il retourne à Valencienne pour mourir.

On ne saurait trop conseiller à nos lecteurs de lire ce livre qui leur donnera sans doute envie, comme à moi, de découvrir les œuvres de ce feu follet de la littérature. Dans le Monde du 1er avril 1988, on lit : « Son goût et son talent pour la philippique, d’une impertinence sans égale de nos jours, le faisaient mêler dans un même mépris les femmes, les honneurs, les quadragénaires (dont une maladie de cœur l’empêcherait, il le savait, de partager les compromissions) et, plus généralement, la dégradation physique, l’abaissement moral, que la vie infligeait à son idéal, à son paradis perdu : l’adolescence des collèges religieux d’avant-guerre, à la Montherlant, dont il eût été un somptueux préfet des études...Cette nostalgie, jointe au plaisir socratique de briller, faisait de lui un champion de l’amitié, sous brocards et nasardes. »

Justement ou injustement oublié ? C’est à nous de le dire.

par Hervé Bel