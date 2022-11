Les Ensablés - Adieu mes quinze ans de Claude Campagne

Fanny vit tranquillement à Boulogne-sur-Mer auprès de son frère Guillaume, jeune ébéniste méticuleux, passionné par son métier et le tempétueux « capitaine », son grand-père, un marin qui a couru le monde. Coup sur coup vont surgir deux personnes aussi mystérieuses que charmeuses qui vont changer la vie de Fanny. C’est tout d’abord Ingvild, une jeune fille venue de Norvège qui fréquente la même école que Fanny, et que le capitaine semble connaître, puis Yann, jeune camionneur paré de tous les dons, ceux du musicien et du poète.

Quelque chose cloche manifestement dans cette histoire. Qui est Ingvild ? Qui est véritablement Yann ? Comment se fait-il que la belle Norvégienne ait autant d’accointances avec la France et pourquoi Yann le poète exerce-t-il le métier de camionneur ? En même temps qu’elle tombe sous leur charme, Fanny se met à enquêter sur ces deux êtres si charismatiques.

Dire qu’Adieu mes quinze ans n’a pas pris une ride serait fortement abusif. Le décor très chromatique de l’établi du charpentier, les échanges entre les jeunes gens, Fanny et Guillaume son frère au début du roman, qui s’expriment et réfléchissent avec une maturité d’adulte étonnante, une pudeur lexicale pour dire les choses du désir, et le reste à l’envi, on est bien dans la société des années 60, si corsetée.

Non, ce qui fait l’intérêt du roman, c’est le souffle qu’il apporte. Quelqu’un surgit et parce qu’il vous touche, toute votre vie est ébranlée. L’adolescence est le moment des premières fois que l’on vit avec un élan et une gravité qu’on ne retrouvera plus jamais par la suite, car la vie nous apprendra à gommer nos sentiments. L’autre force du texte réside dans la façon de mettre en scène intelligemment, c’est-à-dire en secret, les drames couvés par la guerre. La présence de Yann et d’Ingvild, ces enfants si beaux, si pacifiés, a quelque chose à voir avec les atrocités sombres de la guerre. Découvrant ce passé, Fanny pourra prendre conscience de la violence de l’Histoire.

Enfin, et ce n’est pas anecdotique, sous la plume de Claude Campagne, se cache un tandem fait de Jean-Louis et Brigitte Debreuil, mari et femme à la ville, hydre littéraire à deux têtes qui ont su conjurer leur sensibilité pour rendre la floraison de la jeunesse. Le visage du livre a vieilli, mais son cœur reste ardent.

Adieu mes quinze ans a obtenu le Grand Prix de Littérature de la Fédération des Parents d’Elèves des Lycées et Collèges de France. L’ouvrage a été maintes fois réédité et fait figure de classique (quoiqu’on le trouve difficilement aujourd’hui). Il a été repris et présenté par François Rivière dans Les chefs-d’œuvre de la littérature jeunesse en volume Bouquins.

À son endroit, il dit ceci : « Le mystère, l’aventure, le sentimental se mêlent avec une assurance quasi divine dans ce récit envoûtant. » On aimerait que bien des romans « pour grands » soient aussi réussis.