Victoria Berni-André, née en 1991 en région parisienne, a initialement consacré une décennie à se former et travailler comme ingénieure en génie urbain et environnemental au sein d'une collectivité territoriale, où elle a promu le tri des déchets.

Cependant, choisissant de changer de cap, elle a décidé de se consacrer à des initiatives écologistes sur le terrain, cherchant à accroître l'autonomie et combattre la destruction des biens communs. Son engagement actuel inclut la documentation de récits militants tout en militant pour une écologie qui défie les rapports de domination et promeut la dignité pour tous.

Son livre explore avec sincérité et vulnérabilité ces transitions, mettant en lumière à la fois les certitudes et les désillusions de son parcours. Il aborde la nécessité de faire des compromis et de nuancer les approches, tout en démystifiant et en ouvrant les cloisons des projets écologistes, sans oublier de maintenir une perspective féministe.

Les éditions Hors d'Atteinte nous en offrent les premières pages en avant-premières :

L'ouvrage examine les divergences, les forces et les dysfonctionnements des mouvements écologistes, et propose des voies d'engagement concret, visant à susciter de nouveaux désirs par des imaginaires inspirants et à continuer à expérimenter d'autres modèles de société.

Ce témoignage rare offre un regard original et constructif sur les défis écologistes contemporains.