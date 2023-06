Les Ensablés - Cinis in cinerem, de Régis Messac (1893-1945)

Comme d’habitude, on appréciera la présentation soignée de l’ouvrage, agrémenté de photos des années 1900 où l’on voit les endroits du V° arrondissement parcourus par les héros de cette aventure étrange qu’un médecin vieilli, du nom de Debrenne, nous raconte. « Lugubre et fascinante histoire que je vécus à vingt ans, dans cette période encore toute teintée des flammes de la grande guerre, embuée des fumées de ses ruines. »



L’aube n’est pas encore levée. Après une fête arrosée, Debrenne, surnommé Œil de Gretchen par ses camarades étudiants en médecine à cause de sa blondeur et de ses traits fins, et son ami Gambara, corse de caractère (mais n’est-ce pas un pléonasme ?), s’en retournent chez eux, bien fatigués, en passant par les jardins de l’Observatoire. Soudain, ils découvrent le corps d’une jeune femme appuyée contre les grilles. Ils s’approchent et constatent qu’elle est morte, tuée par trois coups de poignard. La police vient récupérer le cadavre et les deux amis se séparent.

Le lendemain, ils se retrouvent à l’hôpital pour avoir des nouvelles de la morte. Gambara apprend, non sans colère, que le corps doit être autopsié sans même avoir été examiné par un médecin compétent. Ils se rendent aussitôt à l’amphithéâtre où doit avoir lieu l’opération. « C’est bête, petit, (dit Gambara), mais j’ai besoin de m’assurer que cette fille est bien morte. C’est pour ça que je t’accompagne. (…) Un mort, c’est souvent quelqu’un que nous sommes incapables de ressusciter dans l’état actuel de nos connaissances ».



Arrivés sur place, ils découvrent le cadavre, déjà environné d’étudiants. Le maître anatomiste est là. « Il brandit un bistouri qui s’abaissa comme un éclair et s’enfonça dans le sein marmoréen qu’on avait lavé de son sang, juste à côté de la double plaie. Et soudain… comment dire la chose incroyable qui se produisit alors ? Un cri fulgurant, forcené, déchira le silence et la morte se dressa sur son séant, nous regardant tous avec de grands yeux de fous. »



Ainsi commence l’étrange enquête que vont mener Debrenne et Gambara à travers un Paris assez glauque. Comment s’appelle la fausse morte ? Réveillée, elle ne se souvient de rien, pas même de son nom. On a bien cherché à la tuer, pour quelle raison ? L’affaire va encore se compliquer lorsque Debrenne, jeune homme fragile et rêveur, devient amoureux de la mystérieuse ressuscitée…



Il faut d’abord l’identifier. On fera appel au professeur Steckgenosz, psychiatre (et allemand comme il se doit). Personnage fantasque qui interroge les rêves que la jeune morte lui confie et cherche à les interpréter. Dans ce roman, on le verra, les rêves ont beaucoup d’importance, en particulier ceux du héros, et peut-être bien que la clé de l’énigme en surgira.



On découvrira que l’inconnue (aussi envoûtante que celle de la Seine) est médium, fréquentait les mages, et les pièces sombres des spirites où, à travers elle, s’exprimaient les morts chéris : l’occasion pour nos deux héros qui ont la fraîcheur d’un Rouletabille, l’ingéniosité d’un Dupin, de découvrir un monde souterrain, morbide… et un peu ridicule. Car il y a quelque chose d’une comédie drolatique dans ce roman qui nous fait connaître des personnages hors norme et circuler dans un Paris disparu... que j’aurais adoré connaître.



Il ne faut pas se le cacher : c’est un peu tiré par les cheveux, avec d’incessants bouleversements. Ce n’est pas étonnant si l’on sait que le roman a commencé à paraître en feuilletons le 22 août 1936, pour s’interrompre brutalement en septembre 1936 au terme de sa vingt-septième livraison (il devait en compter cinquante-sept), laissant définitivement les lecteurs de 1936 sur leur faim.



La suite, c’est nous, lecteurs du XXIème siècle qui pouvons enfin la découvrir grâce au travail de La Grange Batelière et de Guibert Lejeune, auteur de d’une postface qui se lit comme un roman policier. Elle est intitulée « E cinere suo redevivus », ce qui veut à peu près dire « Il renaît de ses cendres. », car c’est bien de cela qu’il s’agit, du moins en matière littéraire.



Non, rien n’est jamais définitif en littérature : un auteur délaissé, deux fois mort donc, peut réapparaître, la preuve avec ce Régis Messac. Mort en 1945, sans doute au cours d’une marche de la mort qui le conduisait à Dora, Régis Messac était oublié. Voilà que par la magie du papier et la foi de certains, il nous revient aujourd’hui. Il a laissé derrière lui une œuvre vaste et variée. Spécialiste du roman policier et d’Edgar Poe, il a laissé une thèse que les étudiants en lettres peuvent encore consulter. A Québec où il enseigne, il découvrira la science-fiction et pulp américain grâce à la lecture d’Amazing Stories.



D’où ce Cinis in cinerem, confluent de multiples courants littéraires. Bonne lecture!