Les Ensablés - Les aiguilles à tricoter de Denis Belloc, le bas bruit de la violence

En 1990 paraît chez Julliard Les aiguilles à tricoter repris aujourd’hui par les éditons Ronces avec une préface de Mathieu Simonet, l’occasion de redécouvrir la prose sèche, mais acharnée d’un homme en lutte contre la misère individuelle et le déterminisme social. En guise d’amour, les coups ; à la place de la fraternité, la lutte perverse des rapports que les êtres violents exercent sur les plus faibles : les femmes et les enfants.

Les aiguilles à tricoter est une confession. Marie, femme abîmée, gitane à la bouche, « cheveux châtains, longs et flous, yeux noirs, nez fort et légèrement busqué, lèvres épaisses, petite poitrine dans un col roulé noir, longues jambes croisées dans un jean délavé », occupe comme elle peut ses trois enfants, Alexandre, Quentin et Olivier, durant la période des fêtes de Noël avant qu’ils ne repartent en pension où ils sont placés.

Le minuscule deux-pièces qu’elle occupe avec sa compagne Thérèse n’est pas fait pour recevoir les enfants. On se cogne partout. L’air est moisi. L’argent manque. Quand Thérèse rentre du travail, la discussion entre les deux femmes s’envenime. Le manque d’argent toujours et les reproches. Une gifle part. Thérèse a levé la main sur Alexandre. Marie gifle Thérèse en retour par deux fois. Marie hurle : « Tu m’emmerdes. » Le jeune garçon se rapproche des deux femmes. Avant même qu’on s’en aperçoive, Alexandre a planté un couteau dans la poitrine de Thérèse.

Cinq vies viennent d’être brisées.

La scène d’ouverture des Aiguilles à tricoter fait froid dans le dos. L’imminence du drame révèle de suite le sordide des vies infernales, c’est-à-dire vouées à l’enfer. Comment en est-on arrivé là ? L’ensemble du roman, à la façon d’une confession, mais pas d’un plaidoyer, va retracer toute la vie de Marie. Dans ce long plan-séquence organisé comme un grand flash-back, Marie raconte sa propre vie sans jamais céder à l’apitoiement, au regret ou à la justification. Juste sa vie. Les faits.

Roman étonnant dans lequel on est pris de suite et comme englué, il se dégage des Aiguilles à tricoter une grande force d’attraction, un magnétisme qui fait coller le lecteur au réel se retrouvant tout à la fois captivé et épouvanté. Dès sa naissance en 1948, Marie est confrontée à la violence. « T’es un accident », « t’es née pour m’emmerder », la prévient sa mère. Placée en nourrice dans l’Yonne où elle ne mange pas à sa faim, elle découvre le spectacle de la misère ordinaire : alcool, insultes, brimades, réprimandes.

« Jusqu’à l’âge de dix ans, j’ai pissé au lit. Interdit de me lever pour aller pisser la nuit alors j’me serrais la vessie, j’me la serais fait péter à force ». Et dès l’adolescence, à Paris, c’est le curieux manège du commerce sexuel qu’elle découvre, sa mère couchant avec « papa mignon, » un homme qui l’entretient, mais aussi avec le fils du boucher. À l’adolescence, Marie, très grande pour son âge et très tôt formée, attise le regard des hommes.

Un gitan la viole, un homme, Serge, la fait boire et abuse d’elle. Il la met enceinte. Il faudra avorter. « C’est un peu comme une aiguille à tricoter. Non, ça ne fait pas mal, mais ça tire dans le ventre… ça triture, ça tombe trois jours après, environ. Mais ça peut descendre le lendemain », explique laconiquement Marie.

Marie grandit. Elle devient apprentie coiffeuse, travaille un temps aux folies bergères, puis est employée de maison chez d’ignobles bourgeois, les Cossu (dont le mari est représentant, chez Gallimard !), puis ouvrière à l’usine, puis plus rien. Finalement elle essaie autant que faire se peut de gagner trois sous en tricotant tandis que l’homme qu’elle a rencontré, Jean-Pierre, l’engrosse, l’humilie et la bat. Un temps, Marie croit pouvoir échapper à la misère quand Thérèse qui se déclare amoureuse d’elle veut la sauver. Peine perdue. La malédiction vient de trop loin.

Thérèse se révèle despotique, pire que Jean-Pierre.

Chez la Germinie Lacerteux des frères Goncourt ou chez la Nana de Zola, les naturalistes du XIXe scrutaient le principe de la déchéance d’un être en proie au déterminisme social. Mais leur regard demeurait extérieur et analytique. Fidèle à la méthode, la poursuivant en quelque sorte, Belloc parvient à faire passer avec une terrible justesse la voix du dedans des opprimés. C’est la vraie douleur des déchus, humaine et désemparée, qu’il nous est donné d’entendre dans le cliquetis déchirant des Aiguilles à tricoter.