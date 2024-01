Les Ensablés - Couleurs d'écriture, de Julien Blanc à Raymonde Vincent

Dans sa courte mais instructive introduction, François Ouellet aborde la question de l’oubli littéraire sous un angle nouveau : au fléau moderne de la disparition de la lecture (et d’autres facteurs dont j’ai parlé sur ce site - ici), s’ajoute désormais celui des « cancel studies » qui dévastent le continent américain et arrivent en France, avec leur cortège d’alarmes et d’injonctions inquisitoriales…

Un jour peut-être, même les plus grands écrivains ne seront plus publiés pour des motifs qui n’ont rien à voir avec la littérature pourtant par nature au-delà du bien et du mal. François Ouellet, par ailleurs professeur de lettres à l’université du Québec, écrit : « La notion même de grand écrivain est devenue suspecte. Ne plus lire Proust un jour n’est plus de l’ordre de l’impossible. »

Oui, il a raison, même si, convenons-en, l’oubli de Proust appartient encore à la dystopie, tandis qu’un écrivain comme Gide me paraît dans une situation beaucoup plus périlleuse pour les raisons que l’on connaît. J’attends le moment où il sera retiré du commerce pour « le bien de tous » au profit d’auteurs « bien comme il faut ». D’autres suivront.

Bientôt, on nous dira peut-être, comme cela se passe au cinéma, quels sont les thèmes qui peuvent être explorés, les fins à prévoir (forcément instructives). Des instructions seront aussi données sur la parité, la diversité. Oh, ce ne sera pas forcément sous forme de lois, mais chaque auteur, avant de commencer son roman, saura d’avance ce qu’il faut écrire s’il veut être publié. Ainsi se dessine un temps où non seulement les écrivains du passé auront été oubliés, mais où même les écrivains contemporains seront mort-nés.



En attendant l’apocalypse spirituelle, Couleurs d’écriture continue le travail d’exhumation des auteurs déjà oubliés, ici de la première moitié du vingtième siècle. Oubliés ? Pas tout à fait pour certains d’entre eux que des maisons d’édition courageuses (citons entre autres L’Arbre vengeur, Le Dilettante, Finitude, La Grange-Batelière, La belle étoile) ont récemment rééditées. Pour d’autres, oui, la disparition est totale ; pire qu’ensablés, ils sont inhumés, anéantis !



Je l’ai dit et écrit souvent : une histoire de la littérature souterraine reste à écrire. L’ouvrage présenté ici en est une esquisse, qui classe vingt-cinq auteurs selon les registres d’écriture (« les couleurs ») de leurs œuvres, et nul doute que ceux-ci pourraient servir à un travail plus exhaustif, encore qu’il faudrait sans doute en ajouter d’autres, la littérature est si variée ! On attend encore le nouveau Kléber Haedens qui voudra s’en charger…

François Ouellet, tout en mentionnant que tout œuvre est par définition personnelle, distingue des « teintes », des orientations communes à certains auteurs (communisme, féminisme, anarchie, pessimisme etc.). Ainsi, assez inattendue, celle qui m’a le plus étonné, la rubrique « du music-hall au féminisme », étrange mariage ? Pas tant que ça. Ainsi nous sont contés les destins de trois romancières que je ne connaissais pas : Colette Andris, Odette Dulac et Madame Daniel Lesueur.



La première (1900-1936), nous apprend Patrick Bergeron, était licenciée ès lettres et devint danseuse nue avant de faire du cinéma et du théâtre, et surtout d’écrire trois romans dont l’un, publié par Gallimard en 1929, eut du succès. Intitulé La femme qui boit et récemment réédité dans la collection Imaginaire, le roman aborde sans fard l’alcoolisme mondain au féminin. Elle publiera encore La danseuse nue (inspirée par sa vie) et L’Ange roux. Elle meurt à l’âge de trente-six ans à son retour d’un sanatorium, bien vite oubliée, n’ayant pas eu le temps d’asseoir son œuvre.



Odette Dulac (1865-1939), nous raconte Alexandra Vilard, est chanteuse, actrice, sculptrice… et écrivaine. Elle laisse sept romans où elle aborde les tabous de son époque et le statut des femmes. Dans Le silence des femmes, elle raconte à travers son héroïne, le travail des femmes et les concessions qu’elles sont obligées de faire pour conserver leur poste. Dans La houille rouge (consultable en ligne), Dulac aborde le viol et l’avortement. Aucune de ses œuvres n’a été rééditée.

Enfin, la troisième, Madame Daniel Lesueur (1854-1921) est sans doute, dans l’empire des ombres, la plus connue, si l’on peut dire. Elle a été membre du Prix Femina, et la deuxième femme à siéger au Comité des Gens de Lettres après George Sand. Elle s’appelait Jeanne Loiseau mais préféra comme Marie Heredia prendre un nom masculin. Poète, romancière, elle a écrit pas moins de 34 romans, tout en publiant des articles dans les grands journaux de l’époque. Actrice de théâtre, elle joue en 1894 à l’Odéon et inaugure une pièce féministe. Ses romans portent sur la condition ouvrière et celle de la femme. Par exemple, dans Amour d’aujourd’hui (1887), elle raconte le destin de Renée Sorel, fille mère.



Chaque contribution du recueil a un double intérêt : présenter la biographie de l’auteur abordé et le contenu de ses romans. Bref, on nous raconte des destins, des histoires et on ne s’en lasse pas.



Mon propos n’est pas ici d’aborder tous les articles, mais, à seigneur tout honneur, citons ceux, toujours instructifs, de notre ami François Ouellet (Istrati, Valet, Vivan, Borrély, Berl…). Ajoutons que certains auteurs ont déjà été abordés dans les Ensablés, dont Raymonde Vincent, auteur de l’inoubliable Campagne (1937) récemment rééditée (comme quoi, tout espoir n’est pas perdu !), Pierre Nothomb (à noter que l’auteur de l’article dans Couleurs d’écriture n’est autre que l’un de nos contributeurs). Etc. Preuve que notre travail commun, commencé depuis si longtemps, rejoint, d’une manière différente, les recherches littéraires actuelles.



Chers amis des Ensablés, commandez bien vite Couleur d’écriture qui vous donnera, je n’en doute pas, des idées de nouvelles lectures.