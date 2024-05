Zéroman tome 1, huitième publication d'Osamu Tezuka chez Flblb

Complotant contre cette sous-espèce belliqueuse et néfaste pour la terre, les Zéroman décident de radier l’humanité de la carte. C’était sans compter sur le courage de Rikki, jeune Zéroman recueilli dès son plus jeune âge par un japonais, qui compte bien enrayer cette extermination annoncée.

Zéroman est une série de science-fiction datée de 1959, et parue initialement dans un hebdomadaire à destination de la jeunesse. Habitué aux histoires courtes, notamment avec le succès considérable d’Astro Boy, le grand Osamu Tezuka (qui à l’époque, bien que jouissant d’une grande reconnaissance n’est pas encore considéré comme le « Dieu du manga »), s’essaye à la création d’une histoire au long court publiée à un rythme soutenu. On le découvre ainsi (tout comme lui se découvrait) feuilletoniste de génie.

Si l’on perçoit la part improvisée de ce récit, c’est par son tempo endiablé qui ne baisse jamais. Tezuka repart à chaque chapitre (donc chaque semaine) sur les chapeaux de roue, ne cessant d’inventer des péripéties toutes plus trépidantes les unes que les autres pour un récit haletant de bout en bout.

On retrouve la verve et l’énergie de Chester Gould, avec notamment l’apparition d’une pléiade de personnages aux traits singuliers et aux caractères bien trempés. Chacun occupe une place prépondérante durant de nombreuses pages, avant de disparaitre de l’histoire pour reparaitre au gré de l’intrigue.

Et ce qui impressionne le plus dans cet album, c’est l’apparente cohérence de son ensemble. On le dévore sans bouder notre plaisir, capté par cette aventure palpitante, et par l’étonnante imagination de l’auteur qui nous entraine dans une histoire menée tambour battant.

Mais Tezuka ne cède pas la profondeur psychologique à l’importance de l’intrigue : loin du manichéisme que l’on retrouve d’ordinaire dans les récits pour la jeunesse, ses personnages sont profondément humains. Ils peuvent se montrer tour à tour terrifiants et fragiles.

Il n’existe pas de second rôle chez l’auteur, juste des personnes de papiers qui agissent, non pas parce qu’elles sont programmées à être malfaisantes ou bienveillantes, mais qui sont mues par des désirs et tourments enfouis en eux. Il n’y a pas de seconds couteaux, seulement des vies qui se croisent.

Les éditions Flblb réalisent leur huitième publication d’une œuvre d’Osamu Tezuka. Sans véritablement avoir de direction fixe, ils proposent à la fois des œuvres pour la jeunesse, mais également des œuvres plus graves.

Ce faisant, ils continuent de nous faire découvrir des pans entiers d’une œuvre pléthorique et d’une richesse sans égal. Ils dévoilent une productivité effrénée, mais toujours placée sous le signe de la qualité et traversée par de grandes thématiques sociales, politiques et écologiques qui irriguent toute l’œuvre de Tezuka.

Avec Zéroman, on rencontre un dessinateur curieux de découvrir différents formats, capable de se remettre en question, de sortir de sa zone de confort (ce qu’il fera régulièrement) tout en restant toujours aussi brillant, proposant des ouvrages toujours aussi palpitants.

Crédits photos : FLBLB éditions