Les Ensablés – Des hommes passèrent…, de Marcelle Capy

Des hommes passèrent… (prix Sévérine 1930, qui ne fut attribué que deux fois) est autant un roman qu’une chronique. Ce n’est pas un énième témoignage de la vie à la campagne. Le propos est plus original. En quelque deux cents pages, Marcelle Capy (1891-1962) a décrit la vie d’un petit village pendant la Première Guerre mondiale, à partir d’août 14, en mettant en scène de nombreux personnages, les plus importants étant des femmes, puisque tous les hommes valides sont partis.



Il y a Madeline qui a réussi son certificat d’études après avoir été « presque toujours la première dans sa division. Son goût pour la lecture lui avait laissé un penchant un peu trop vif pour la lecture ». Elle est la fille de Gary, paysan relativement aisé, parce qu’il est sans dettes, ce que n’est pas le père de Sébastien avec qui elle doit se marier après le 15 août.



Mais voilà la guerre est déclarée. Ce sera pour trois semaines dit-on au village. Alors l’humeur reste joyeuse, même lorsque le train de soldats s’en va : « Parce que la Madeline aimait Sébastien, elle lui souriait de toutes ses dents (…) Le train disparut à l’horizon (…) Les femmes se regardèrent. Quelque chose leur serrait la gorge. Elles avaient applaudi à la mort — par amour. »



D’abord on prend son mal en patience. Le village est uni : oubliées les vieilles rancunes ! Il y a les premiers morts à la bataille de la Marne, mais il faut tenir. À sa manière, on veut aider les fils, les maris, les pères qui sont là-haut, dans le nord. Alors les femmes et les vieux abattent un travail qui les usera en quatre années.



La belle Angeline a perdu son frère. Sa mère en est devenue folle, tandis que le père est aux armées. Elle a dix-neuf ans et doit s’occuper de la terre, de la maison et du bétail. Bientôt sa beauté ne sera plus qu’un souvenir. On croise Bertrande. « La plus à plaindre était la plus contente (…) Personne n’osait lui dire la vérité. » Son fils a été blessé, il va rentrer, elle est heureuse, mais elle ignore qu’il est défiguré et aveugle.



Avec le temps, la joie s’en va. « Les vendanges n’eurent pas de rires. Le vin nouveau parfuma les caves. La musique des robinets n’éveilla aucune chanson. »



L’argent commence à manquer, et les femmes sont épuisées, et les vieux meurent. Et quand leurs hommes reviennent en permission, ils ne font pas grand-chose, ils ont changé. Même Sébastien, le grand amour de Madeline, est devenu différent, indifférent. Pour le retenir, Madeline lui donne de l’argent, jusqu’à compromettre la situation de la ferme. Mais rien n’y fera, d’autant qu’avec le travail les traits de Madeline se sont durcis.



La guerre n’est pas forcément mauvaise pour les femmes malheureuses. Marie a perdu son mari qui « n’était pas tendre et la menait tambour battant (…) Louis n’était qu’un bouc. Il voulait toujours la chose… Elle ne pouvait plus le supporter (…) La guerre avait tué Louis. La Marie ne pouvait s’empêcher de penser que la guerre l’avait délivrée ».



Les événements, les états d’âme, sont racontés en peu des phrases, toutes percutantes, elliptiques, parfois poétiques comme des poèmes en prose.



Le temps passe. La misère s’installe, et le malheur avec. « Qu’on soit en guerre ou en paix, en deuil ou en joie, la bouche a faim. Et parce que la bouche a faim, le travail commande. »



Les femmes sont courageuses ; elles ont appris de nouveaux métiers, il le faut bien, mais l’année 1918 est trop dure. Le gouvernement français leur envoie alors des soldats allemands prisonniers pour les aider.



La signification du titre du roman s’éclaire : Des hommes passèrent… , ce sont eux, les Allemands ! Imagine-t-on le choc que la venue de ces étrangers, ennemis de surcroît, a pu causer à ces communautés de femmes qui n’étaient jamais allées au-delà de leur canton ? Marcelle Capy le décrit, et surtout montre comment peu à peu ces Allemands, des hommes comme les autres finalement, sont appréciés par le village. Les mères, en les voyant, pensent à leurs fils. Avec le retour des hommes, les femmes font à nouveau attention à leurs toilettes… Non, il n’y aura pas d’histoire d’amour, mais seulement un respect mutuel et touchant, de la part de ces gens qui se rencontraient pour la première fois.



C’est l’occasion pour les Françaises de découvrir des mondes inconnus. La guerre de 14, on le sent à la lecture de cette histoire, a cassé un monde qui, finalement, en 1913, n’était pas si éloigné de la paysannerie du début du dix-neuvième siècle.



Le roman s’achève avec Madeline qui l’avait commencé. Son père est mort, Sébastien un lointain souvenir. Elle a beaucoup travaillé, appris, vieilli. Devant le corps de son père, elle dit « Pauvre père, tu me laisses sans m’avoir appris ce qu’il aurait fallu savoir… mais tu ne le savais pas toi-même. » Une façon de dire, si on y songe, que Madeline, elle, sait. Une nouvelle ère s’ouvre pour elle.



Très beau roman donc, écrit par cette Marcelle Capy, féministe et proche de Romain Rolland, et qui, comme certains pacifistes tombèrent sans le comprendre dans la collaboration. On lui reprocha d’avoir écrit dans les périodiques L’effort (quotidien socialiste rallié à Vichy) et Germinal (également socialiste et collaborationniste), et elle sera radiée de la LICRA à la fin de la guerre. Beaucoup de gens de bonne foi ont été ainsi traités après la guerre (et je pense à Giono, Thérive…). Il faudra que je me renseigne sur le cas de Marcelle Capy.



On se référera pour en savoir davantage à la préface éclairante d’Hélène Baty Delalande, maître de conférence en littérature française. Je lis qu’elle a notamment participé à l’édition critique des œuvres de Drieu dans la Pléiade, et écrit une Histoire littéraire du XXe siècle (chez Armand Colin). Merci à elle de nous avoir fait redécouvrir Marcelle Capy dont, comme nous l’indique La Thébaïde, il n’a pas été possible de retrouver des ayants droit. Oubliée, donc, totalement oubliée…