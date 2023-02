Les Ensablés - Henry Thoreau sauvage, de Léon Bazalgette

Il ne parlait pas, bien sûr, d’Henri Thoreau, écrivain américain connu, dont l’influence, déterminante pour la génération 68 et les mouvements de décolonisation, demeure dans les mouvements écologiques (et pas forcément à bon escient, mais c’est une autre question).

Il faisait plutôt allusion à l’auteur de ce roman biographique comme l’indique le sous-titre, un certain Léon Bazalgette (1873-1928). Je crois l’avoir déjà dit : il suffit d’apprendre l’existence d’un écrivain pour le découvrir cité un peu partout, du moins pendant un certain moment, avant qu’il ne sombre dans l’oubli. Bazalgette a en effet été très connu dans le milieu littéraire entre 1900 et 1928, date de sa mort. Pour en savoir plus, on lira avec attention la copieuse préface d’Alexis Buffet (par ailleurs auteur d’un essai « Imaginaires d’Amérique : les écrivains français et les Etats-Unis dans l’entre-deux-guerres »).

Par Hervé BEL

Léon Bazalgette a été un des fondateurs de la revue littéraire Europe qui comptait dans son premier comité de rédaction Luc Durtain, Georges Duhamel et Charles Vildrac qui devint un ami très proche. La postérité retient également son rôle dans la diffusion de l’œuvre du poète américain Walt Whitman (1819-1892), dont il a traduit le recueil Feuilles tombées (leaves of grass) en 1909, après avoir publié sa biographie en 1908. Gide, dans son Corydon (1911) reprochera à cette dernière d’avoir dissimulé l’homosexualité de Witman en édulcorant certains termes de ses poèmes, ce que contestera Bazalgette. Dans son journal du 2 octobre 1911, Gide y revient et s’indigne des propos si platement traduits par Bazalgette. Puis le 27 novembre 1931, il accuse encore le malheureux de syllogisme.

Bazalgette, pacifiste, soutient la révolution russe de 1917 et se rapproche des communistes. Il sera journaliste à l’Humanité et à la revue Clarté fondée par Henri Barbusse, avant d’en démissionner en 1919 en compagnie de Vildrac, parce que le journal acceptait des écrivains n’ayant pas été de purs internationalistes. Proche de la Belgique, il s’intéresse à l’œuvre de Camille Lemonnier (auteur de Happe chair, terrible description de la vie ouvrière, j’y reviendrai), romancier belge dans la veine de Zola, dont il écrira également la biographie (1904) puis au poète Verhaeren dont il fera la connaissance (1907).

C’est d’ailleurs chez Verhaeren que Stefan Zweig le rencontre. Dans son merveilleux récit le Monde d’hier, il écrit :

Ce qui était extraordinaire chez Léon Bazalgette, cet ami entre mes amis, dont le nom est fort injustement oublié dans la plupart des tableaux de la littérature française contemporaine, c’est qu’au milieu de cette génération de poètes il mettait toute sa force créatrice au service d’œuvres étrangères, réservant ainsi toute la merveilleuse intensité de sa nature à ceux qu’il aimait. En lui, le « camarade » né, j’ai appris à connaître le type incarné et absolu de l’homme prêt à tous les sacrifices, véritablement dévoué, qui considère comme la tâche unique de sa vie d’aider les valeurs essentielles de son époque à exercer leur action…

Parisien dans l’âme, mais influencé par la poésie américaine, il fait l’acquisition en mai 1900 d’une bâtisse en ruines dans l’Orne, le moulin de Noës qu’il va rénover de ses mains, imitant en cela le poète Henri Thoreau dont il a découvert l’œuvre dès 1890.

De ce cadre idyllique, il dira :

Le Moulin appartient aux ormes, aux érables, aux vieux saules, aux enfants frênes, aux coudriers et aux chênes. Il appartient au lierre. Il appartient à l’eau. Il appartient aux mousses, aux viornes et aux euphorbes. Il appartient aux glaïeuls, aux coucous et aux pentecôtes. Il appartient à un peuple de pies, une nichée de bergeronnettes, aux pouillots, aux mésanges et aux roitelets. Il appartient à une danseuse-étoile-libellule. Il appartient au vent et aux araignées. Il appartient à bien des peuplades qui s’entre-ignorent ou s’entre-égorgent. Et puis, dans la mesure où il échappe à tous ces possesseurs, il appartient à ce garçon mal foutu qui suit la sente. – cité par Christiane Demumieux, dans Revue du pays d'Auge

C’est là et nulle part ailleurs qu’il peut écrire écrit son roman biographique « Henri Thoreau sauvage » paru en 1924.

Etrange texte en vérité où l’auteur ne cesse d’apostropher le lecteur et de s’adresser à Thoreau avec un vous complice, finissant, on a cette impression, de se prendre pour Thoreau lui-même ; assurément une biographie fort bien documentée, certes, mais pas seulement, une leçon de vie, une voie ouverte par le sage de Concord vers le bonheur possible, et terrestre ; un ton aussi, enlevé, plaisant, original pour tout dire.

Par exemple, s’adressant directement à Thoreau :

Si vous êtes industrieux à votre façon et non dans la mesure acceptée, ne soyez pas surpris de passer pour un flemmard. C’est dans l’ordre. Auprès des gens sérieux de de votre entourage l’inaptitude aux affaires est la marque même de l’infériorité. Pensez donc : un américain, dédaigneux de faire son chemin… Qui plus est, un Yankee, sans aucun goût pour la brocante et qui a l’air de s’entêter à rester pauvre… C’est burlesque, et même un peu outrecuidant.

Très tôt, Thoreau, Henry de son prénom, né en 1817, s’est montré indépendant, quoi qu’ouvert aux autres. Devenu plus tard instituteur dans sa petite ville de Concord avec son frère, il adopte une pédagogie très différente de celle prônée par ses contemporains : pas de châtiments corporels, peu de cours didactiques, mais éveil de l’élève par des cours pratiques et des promenades. « Le cercle des poètes disparus » est inspiré de la méthode de Thoreau. Après un court séjour à New York qui ne lui convient pas, il va vivre en autarcie pendant deux ans dans la forêt que possède son ami le poète Ralph Emerson, lui aussi résident de Concord. Thoreau va y construire sa cabane, et se nourrir de ce que la nature lui offre.

Toujours sur les conseils d’Emerson, il commence son journal qui lui donnera les matériaux nécessaires à la rédaction de son ouvrage phare, Walden ou la vie dans les bois, qui le rendra célèbre (avec un autre essai La désobéissance civile).

Ce qui fascine Bazalgette, c’est la capacité de Thoreau à ne faire tout au long de son existence que ce qu’il croit bon pour lui (et indirectement pour les autres). Individualiste altruiste, Thoreau s’est très vite posé la question fondamentale du bonheur : comment faire pour être heureux, être soi, en échappant aux solutions faciles que sont l’argent, le mariage, la consommation ? La vie que Thoreau a menée est la réponse à cette question.

Lire Bazalgette, à tout le moins, c’est déjà approcher une certaine félicité. Pour écrire son roman, il s’est inspiré d’une des maximes de son ami d’outre-tombe, qu’il a placée en tête de son roman : « Mon ami montrera de l’audace dans ses conjectures. Il cherchera sans peur à deviner le sens de mes paroles. »

C'est bien ce que Bazalgette a fait. Merci à la Thébaïde de rééditer ce bel ouvrage.

