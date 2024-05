Juan Branco fait son recueil d'aphorismes

Cet ouvrage marque un changement de ton par rapport à ses précédents écrits tels que Crépuscule, Treize pillards ou Coup d’État.

Dans Paroles, Branco propose une analyse philosophique et politique profonde, explorant la représentation, du cinéma au langage, et s'interroge sur des concepts tels que la vérité et le pouvoir. L'ouvrage offre aussi un aperçu plus personnel de l'auteur, révélant les défis d'un parcours militant jonché d'obstacles.

Les éditions Au Diable Vauvert nous en offrent les premières pages en avant-première :

Juan Branco, né en 1989 en Andalousie, a un parcours académique et professionnel distingué. Diplômé de SciencesPo, docteur à l’ENS Ulm et ancien étudiant à Yale, il est devenu avocat et a pris part à des affaires médiatisées comme celles de WikiLeaks, Julian Assange et les Gilets Jaunes. Il a également défendu l'opposant Ousmane Sonko. Son œuvre intellectuelle se développe en parallèle de sa carrière juridique.

Paroles rejoint la liste de ses publications aux éditions Au Diable Vauvert, incluant le best-seller Crépuscule co-édité avec Florent Massot et vendu à près de 200.000 exemplaires en 2019, La République ne vous appartient pas (2020), Abattre l’ennemi (2021), Treize Pillards (2022), ainsi que Coup d’état et Hanouna (2023).