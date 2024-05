"Cette secrète sagesse qui coule comme une eau pure et souterraine"

Sources répudiées de l’Inspiration de notre espèce ! Qui, nous infusant leur sang de vie, nous autorisent à nous écarter d’elles et à les oublier !”

John Cowper Powys, un esprit libre et vorace lecteur, utilise ses vastes connaissances plus pour critiquer que pour louer. Vivant dans un monde en crise où le soi est assiégé par l'amertume, il se demande comment trouver des moyens crédibles de bonheur. Armé de sa plume qu'il manie comme un plumeau, il s'attaque à dépoussiérer les vieilles doctrines, en forgeant une pensée à la fois stimulante et unique, visant à "retourner aux sensations fondamentales de la conscience planétaire".

En philosophe virtuose, Powys engage un dialogue entre stoïciens et présocratiques, ainsi que les idées de Rousseau et Lao-Tseu, cherchant à reconnecter avec ""cette grande et secrète sagesse qui coule comme une eau pure et souterraine".". Au bout du compte, il reste fidèle à sa propre voix, trouvant dans la solitude une voie vers l'émancipation.

La lecture de son œuvre laisse persistante la croyance en les vertus de la simplicité et la malléabilité de l'univers : “Écoutons ces eaux sombres, ces golfes de lumière, et notons ce que nous éprouvons.” Traduit de l'anglais par Michel Waldberg.

Les éditions Allia nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né en 1872 en Angleterre au sein d'une famille nombreuse de onze enfants, John Cowper Powys a d'abord dirigé sa plume vers la poésie avant de s'établir comme conférencier aux États-Unis pendant de nombreuses années.

Reconnu principalement pour ses romans, il a également construit une œuvre philosophique substantielle. Candidat à plusieurs reprises au prix Nobel de littérature, Powys a gagné l'admiration de figures aussi variées que Glenn Gould et Henry Miller.