Les Ensablés - Génération hussards, de Marc Dambre

Marc Dambre est professeur des Universités à Paris Sorbonne et l’auteur d’une biographie de Nimier qui fait référence, Roger Nimier, hussard du demi-siècle (Flammarion), parue en 1995. Le travail qu’il nous livre aujourd’hui en est d’une certaine manière la continuation, puisqu’il retrace avec talent (et une érudition qui ne nuit jamais au plaisir de la lecture) l’histoire d’un courant littéraire dont l’existence même est d’ailleurs contestée, et dont le chef de file aurait été Roger Nimier, accompagné de deux autres, voire trois autres mousquetaires, Jacques Laurent, Antoine Blondin (cf. notre article) et Michel Déon. Mais avec eux, d’autres noms moins connus (d’où l’intérêt pour nos chroniques des Ensablés).



La question qui traverse le livre est finalement celle de la définition d’école littéraire. On ne se la pose guère pour les naturalistes, les symbolistes, les surréalistes ; elle est plus difficile, on l’a lue dans nos chroniques, quand on aborde l’école dite populiste, avec ses variantes prolétariennes et autres. S’agissant des Hussards, elle devient cruciale et problématique.



Le mot « hussard » a été trouvé au début des années 50 par un adversaire, Bernard Frank, alors journaliste au Temps modernes de Jean-Paul Sartre, en réponse à l’attaque de Jacques Laurent contre Sartre dans son livre Paul & Jean-Paul. Dans son article resté célèbre « Grognards et Hussards » Frank utilisait le terme avec ironie, accusant les écrivains qu’il désignait d’un certain fascisme. Il leur dénie toute envergure littéraire. S’en prenant à Nimier, il lui reproche d’écrire avec un style qui « se veut style, qui se voit style, qui se sait style, qui s’est muni d’une voiture sirène pour signaler sa présence et son passage ».

En quelque sorte, celui-là même qui « invente » les hussards ne leur reconnaît aucun caractère d’école, mais plutôt, comme l’écrit M. Dambre, « d’être une esbroufe, un opportunisme chic (…) ».



Encore aurait-il fallu aussi que les « hussards » eux-mêmes se reconnaissent comme ayant une vision littéraire commune. Or, à part l’amitié qui s’était parfois nouée entre eux, ni Laurent, ni Blondin, ni même Nimier n’ont jamais constitué un groupe avec une doctrine ou un manifeste.

Rien n’était plus contraire à leur façon de penser.



Ces écrivains aux tempéraments bien trempés étaient profondément individualistes. Tous, au départ, sont des contestataires de l’ordre établi, que celui-ci soit gaulliste ou, dans le monde littéraire parisien, dominé par la gauche. Pendant la guerre, leur attitude, pour les plus âgés d’entre eux, a été ambiguë, franchement pétainiste pour Hecquet, d’extrême droite pour Blondin, ou influencée par Maurras (Kleber Haedens, Michel Déon), sans pour autant jamais verser dans l’activisme politique. Au fur et à mesure du temps, leur positionnement évoluera d’ailleurs, Blondin allant jusqu’à soutenir Mitterrand aux élections présidentielles.



De droite, ou plutôt anarchistes de droite, ils le sont donc tous au début, nostalgiques d’une France qui s’en va, et regrettant notamment de n’avoir pas participé à la guerre, quel que soit le côté peut-être. Nimier publiera successivement Les épées puis Le hussard bleu (qui donnera à Frank l’idée du mot) mettant en scène des gens ballottés par l’Histoire, où l’engagement, finalement, est fortuit.



Ils refusent de considérer que la littérature soit inféodée à la politique, contrairement à Sartre. Ils sont épidermiques au prêt-à-penser que leur impose la philosophie de l’engagement. Beaucoup d’entre eux refusent de rejeter les écrivains compromis pendant la guerre. Ils défendent Chardonne, Morand, et bien sûr Céline, considérant la littérature comme un domaine autonome, qui vaut pour lui-même.



Synonyme de liberté, la littérature est pour eux évasion, légèreté, sans exclure la gravité, mais toujours abordée de biais. Nimier adore Dumas (son dernier roman s’appellera D’Artagnan amoureux). Jacques Laurent prend le nom de Saint-Laurent pour raconter des épisodes historiques, Caroline chérie, puis surtout Hortense 14-18, énorme saga qui se lit d’une traite (et que je me permets de recommander). Le premier roman de Blondin a pour titre L’Europe buissonnière et narre les aventures trépidantes d’un prisonnier français évadé des camps allemands.



Sujets divers, donc, mais tous caractérisés dans ces romans des années 50 par le souci de faire voyager le lecteur. En ce sens, doit-on y voir une « école », ou n’est-ce pas plutôt un tempérament, une façon d’aborder la vie, ce qui ne fait pas une littérature caractéristique du temps ? Dumas, déjà, écrivait de la sorte au temps d’Hugo.



Oui, assurément, ils ont néanmoins un caractère commun qui les fera se rejoindre dans l’activité journalistique. Nimier dirige successivement plusieurs revues où l’on retrouve Blondin et consort. Jacques Laurent fait de même dans la revue Arts puis la Parisienne, avec la ferme intention d’ouvrir ses colonnes à tous, y compris ceux qui n’ont pas ses opinions politiques. On y trouve ainsi François Truffaut qui y fait ses armes de critique pendant plusieurs années. Lui aussi un hussard ? Oui, si l’on entend par là une certaine liberté de ton. La nouvelle vague, on le dit pas assez, doit beaucoup à Jacques Laurent...

Mais dans ce cas, hormis les gauchistes patentés, aux discours normés, qui n’est pas un hussard ? Et même l’opinion politique est-elle une frontière infranchissable ? Marc Dambre considère Bernard Frank lui-même comme un hussard de gauche, après qu’il a quitté Les temps modernes, et Françoise Sagan comme ayant l’esprit hussard !



Ce terme prend donc une signification si large qu’il pourrait se résumer au bout du compte à un état d’esprit, une nostalgie, un désespoir du genre de celui du « feu follet » de Drieu que Frank aimait, ou encore à l’insolence tendre et tragique de Blondin.



Dès lors, il n’est pas étonnant que Marc Dambre cite un grand nombre d’auteurs modernes qu’il affilie à l’esprit hussard : pêle-mêle, Houellebecq, Jérôme Leroy, François Nourissier, Huguenin, Berthet, Ardisson, etc. (curieusement, Audiard n’y figure pas, alors qu’il aurait été parfaitement à sa place dans cet ouvrage). Comme leurs aînés, force est de constater que beaucoup de ces hussards contemporains refusent la doxa d’une certaine gauche morale. S’opposer, est-ce être hussard ?



Enfin, l’évocation par Marc Dambre des œuvres de cette Génération Hussards montre assez qu’il n’existe pas de recettes romanesques qui lui soient propres. Elles restent classiques et se définissent surtout comme une opposition, notamment au nouveau roman. Quant à la qualité des livres, peut-on affirmer qu’il y a parmi elles des chefs-d’œuvre ? Rien n’est moins sûr. Mais de très bons livres assurément, Un singe en hiver, Mes arches de Noé, Les épées, le Journal d’Huguenin.



On ne manquera pas de lire Marc Dambre. Il a réussi le pari de faire revivre tout un pan de l’histoire littéraire, bien trop négligée jusqu’alors, et qui va nourrir, n’en doutez pas, la découverte de nouveaux Ensablés.