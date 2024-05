La face intérieure du langage

L’homme s’ouvre à un autre, cherche à se faire entendre de lui, mais dans toutes ces tentatives vibre quelque chose qui n’est pas seulement signe, communication, signification et expression. Le son, sur lequel est bâtie toute langue, la voix qui lui donne forme, qui la forge en élaborant sa matière sonore, sont déjà à cet égard, prima facie, bien plus que ce qui entre dans la communication.’’

Le terme "hadîth" en arabe désigne un "récit" ou une "nouvelle". Dans le contexte de la tradition musulmane, il fait référence à un acte ou une parole attribuée au Prophète Muhammad, rapportée initialement par un témoin avant d'être transmise de génération en génération. Les hadîths peuvent être classés selon leur degré d'authenticité en authentiques, bons ou faibles.

Dès le IXe siècle, des collections comprenant des milliers de hadîths ont été établies, poussant certains à créer des compilations plus courtes et plus faciles à comprendre. Parmi ces résumés, Les Quarante Hadîths d'Al-Nawawî est l'un des plus renommés et offre une essence des hadîths jugés authentiques, exposant les principaux actes et propos du Prophète avec fidélité, clarté et précision en langue française.

Cette nouvelle traduction, illustrée et traduite de l'arabe par Bijan Vahabzadeh, rend ces textes accessibles à un public francophone.

Né en 1233 en Syrie, Al-Nawawî commence ses études par la médecine à Damas avant de se tourner vers les sciences religieuses. Il devient directeur de l’Académie du Hadîth de Damas en 1267, un poste qu'il occupe pendant une décennie jusqu'à son bannissement en 1277 par le sultan mamelouk Baybars, après avoir refusé de sanctionner la légalité d’une contribution de guerre. Al-Nawawî décède la même année.

Au cours de sa vie, il rédige plusieurs ouvrages qui acquièrent une vaste notoriété, notamment dans les domaines de la jurisprudence, de la mystique et de la science du hadîth.