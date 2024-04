Chance et littérature : une longue histoire d’inspiration

Dans de nombreux romans, la chance est utilisée pour créer des situations inattendues qui bouleversent la vie des personnages. Les romanciers jouent certainement avec le goût du public pour la chance. Si l’on n’en bénéficie pas suffisamment dans la vie réelle, autant s’en remettre à la fiction pour assouvir son besoin de réalisation toutes les unes plus farfelues que les autres. C’est ainsi que dans Le Joueur de Fiodor Dostoïevski, le personnage principal, Alexeï Ivanovitch, devient accro au jeu et perd tout son argent. Cependant, il a la chance de rencontrer une riche veuve qui lui prête de l'argent, ce qui lui permet de continuer à jouer. Cette rencontre fortuite change complètement la trajectoire de l'histoire et crée une tension narrative palpable.

Dans la vraie vie, bien souvent, quand on a joué tout son argent, c'est bien la fin de l'histoire. Mais, dans l'espace proposé par la fiction, c'est souvent à ce moment précis que tout démarre : quand tout semble perdu, tout recommence. En littérature, on peut penser aussi à l'incipit célèbre de La Peau de chagrin de Balzac. Alors que le personnage Raphaël de Valentin vient de perdre son dernier louis d'or dans un des innombrables tripaux que comptait alors le Palais-Royal, il ne pense qu'au suicide et à se jeter dans la Seine. Mais c'était sans compter son incursion dans l'antre d'un curieux antiquaire qui va lui céder la fameuse peau de chagrin.

La chance, un moteur narratif puissant

Dans d'autres œuvres, la chance est utilisée pour explorer des thèmes plus profonds, tels que le destin et la prédestination. Dans Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov (1891-1940), par exemple, le personnage principal, le Maître, est un écrivain qui a connu une série de malchances dans sa vie. Cependant, il rencontre finalement un étranger mystérieux qui lui offre une chance de rédemption. Cette rencontre soulève des questions profondes sur le destin et la prédestination, et invite le lecteur à réfléchir sur la nature de la chance.

Les écrivains utilisent également la chance pour créer des personnages complexes et nuancés. Dans Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas, par exemple, le personnage principal, Edmond Dantès, est victime d'une trahison et est emprisonné à tort. Cependant, il a la chance de rencontrer un autre prisonnier qui lui révèle l'emplacement d'un trésor caché. Cette rencontre fortuite transforme Dantès en un homme riche et puissant, mais elle ne le rend pas heureux.

En effet, sa quête de vengeance le consume et il finit par se rendre compte que la chance ne peut pas tout apporter. Il faut dire qu’en termes de chance et de relance de personnages présentés comme perdus, Alexandre Dumas en maîtrise un rayon ! Et l’on ne compte plus dans son œuvre les retournements de situation hautement improbables et les rencontres fortuites qui ont l’immense intérêt de relancer l’action et les perspectives du personnage principal.

La chance, à l’origine d’un univers romanesque

La chance peut également être utilisée pour créer des atmosphères et des ambiances particulières dans la littérature. Dans Le Grand Meaulnes d'Alain-Fournier, par exemple, le personnage principal, Augustin Meaulnes, est attiré par une mystérieuse demeure qu'il aperçoit lors d'une promenade. Cette demeure semble être le lieu de rendez-vous d'une fête étrange et magique, et Meaulnes est convaincu qu'il a eu la chance de découvrir un secret caché. Cette atmosphère de mystère et de magie crée une tension narrative captivante et invite le lecteur à explorer les thèmes de la chance et du destin. Ce passage du roman a marqué des générations de lecteur par son côté particulièrement onirique et imprévu. Une nouvelle perspective se dessine aux yeux du personnage principal. Au moins pour un temps, l’évasion est portée à son degré maximal, dans un principe de paroxysme romanesque.

Si l’on revient à l’œuvre de Balzac, dans Le Père Goriot, le personnage principal, Eugène de Rastignac, est un jeune homme ambitieux qui cherche à réussir dans la société parisienne. Il est aidé dans sa quête par des rencontres fortuites et des coups de chance, mais il est également confronté à des obstacles et des échecs. Cette atmosphère de hasard et d'incertitude crée une tension narrative captivante et invite le lecteur à réfléchir sur la nature de la chance et du destin. Les personnages passent par des crises et des chutes considérables. Mais, bien souvent, un retournement de situation particulièrement chanceux, vient tirer une nouvelle fois les cartes de la vie.

La chance dans la littérature contemporaine

Dans le roman policier La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert (2012) de Joël Dicker, la chance joue un rôle important dans l'enquête menée par le personnage principal, Marcus Goldman. Ce dernier est un écrivain en panne d'inspiration qui cherche à élucider le meurtre d'une jeune fille survenu des années auparavant. Au fil de son enquête, il découvre que la chance a joué un rôle crucial dans la vie de Harry Quebert, le principal suspect dans l'affaire, mais qui est aussi un vieil ami à lui et son ancien professeur de fac.

Il faut dire qu’Harry Quebert, un écrivain célèbre, a connu un succès fulgurant grâce à un manuscrit trouvé par hasard dans une vieille machine à écrire. Ce manuscrit, qui raconte l'histoire d'amour entre Quebert et la jeune fille assassinée, a été écrit des années auparavant, mais n'avait jamais été publié. La découverte de ce manuscrit a changé la vie de Quebert, mais a également déclenché une série d'événements tragiques. Accusé du meurtre de la jeune Nola Kellergan, Harry Quebert est arrêté comme le coupable idéal. Mais, pour Marcus Goldman, l’affaire n'est pas aussi simple : il va donc mener l’enquête, convaincu de l’innocence de son ancien maître. Chance et malchance ne font finalement qu’alterner dans un récit qui a eu un succès considérable dès sa publication en 2012. A tel point qu'une minisérie américaine a vu le jour autour de cette intrigue en 2018.

La chance, toujours au cœur des intrigues littéraires

Dans L'Élégance du hérisson (2006) de Muriel Barbery, la chance est également un élément clé de l'intrigue. Le roman raconte l'histoire de Renée, une concierge d'immeuble parisienne, et de Paloma, une jeune fille surdouée qui habite dans l'immeuble. Les deux personnages sont unis par leur amour de la culture et de la littérature, mais aussi par leur sentiment d'être incompris et sous-estimés par les autres. Au fil du roman, la chance intervient à plusieurs reprises dans la vie des personnages, leur offrant des opportunités inattendues et des rencontres décisives.

Enfin, dans un roman bien plus récent, publié en 2018, La Chance de leur vie d'Agnès Desarthe, la chance est encore au cœur de l'intrigue. Le roman raconte l'histoire de deux sœurs, Hélène et Sophie, qui ont grandi dans une famille aisée mais dysfonctionnelle. Alors qu'Hélène a réussi à s'épanouir dans sa vie professionnelle et personnelle, Sophie a connu une série d'échecs et de déceptions. Un jour, Sophie gagne une somme importante à la loterie, ce qui bouleverse sa vie et celle de sa sœur. La chance devient alors un élément central de l'intrigue, influençant les choix et les actions des personnages, et révélant leurs aspirations et leurs peurs les plus profondes.

Crédits illustration Pexels CC 0