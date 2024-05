C'est une bonne situation ça, espion ?

Il n'a que quelques jours pour décider de poursuivre un processus de recrutement dont il ne sait rien, sinon, silence impératif.

Attiré par la charge symbolique qui entoure la fonction d'agent secret et par la promesse d'une vie hors norme, Thomas Verduzier décide de se lancer dans l'aventure. En expliquant les raisons de sa décision, il nous offre une plongée inédite dans l'univers mystérieux du boulevard Mortier et nous livre les interrogations et les doutes qui ont jalonné son parcours de candidat espion.

Pourquoi s'engager ? Au service de quelle cause ? Peut-on servir une France dans laquelle on ne se reconnaît pas ?

Dans Comment j'ai failli devenir espion, Thomas Verduzier raconte son année de recrutement à la DGSE et enrichit son récit d'une réflexion prenante sur la valeur des idéaux. Il élargit le cadre de son odyssée intime au principe d'une pensée collective et se fait l'écho d'une génération en quête de sens dans un monde de plus en plus incertain.

Les éditions Anne Carrière nous en proposent un aperçu en avant-première :

Thomas Verduzier est un cadre travaillant dans un groupement associatif du secteur de l'économie sociale et solidaire. Il réside à Marseille. Comment j'ai failli devenir espion est son premier livre.