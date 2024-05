La quête de vengeance d’une femme chevalier  

Thomas est héraut auprès d’un seigneur breton. Après avoir été blessé au cours d’une bataille, ce dernier lui confie une mission : aller chercher la fille d’un de ses amis, André Le Bleau, pour offrir sa main à l’héritier du duc de Bretagne. Même si l’héritier n’est encore qu’un nourrisson, la tâche est de la plus haute importance, car le trône de Bretagne est source de tensions et de convoitises en cette France du XIIIe siècle.

Le calme et pacifique Thomas se rend donc à un tournoi où André Le Bleau est inscrit comme participant. Mais le chevalier qui se fait appeler par ce nom est bien trop jeune pour être l’ami de son maître, et le repousse violemment. Thomas finit par découvrir son secret : André est en fait Andrée, et elle est prête à tout pour venger la mort de son père.

À commencer par se faire passer pour un homme jusqu’à ce que sa vengeance soit accomplie. Pour ne rien arranger, elle est persuadée que le duc est à l’origine des malheurs qui se sont abattus sur sa famille, et elle est déterminée à le tuer. Pour éviter le drame, Thomas se décide à l’accompagner, en espérant la convaincre d’accepter les fiançailles

Romanesque épopée

Une aventure en plein Moyen-Âge, où les rebondissements s’enchaînent à coups d’épées et en échange de parchemins. S’agit-il d’une création française ? Pas le moins du monde, Chroniques de la mariée de Bretagne est bel et bien un manga japonais. L’auteur Junji Takehara se passionne pour la période médiévale européenne et n’a pas lésiné sur la documentation.

Tout en suivant cette épopée romanesque, vous en apprendrez plus sur les us et coutumes de l’époque. Ce n’est pas tous les jours qu’un récit nous plonge au cœur du XIIIe siècle et, chevalerie oblige, les péripéties sont nombreuses et les affrontements dans des corridors de pierre ne manquent pas. Pour autant, l’auteur prend le parti de centrer son histoire sur un messager pacifique qui a juré de ne plus jamais tirer son épée.

Un personnage raisonnable et composé, diamétralement opposé à la farouche et brave Andrée, qui a franchement sale caractère mais déborde tout de même de charisme. Deux jeunes gens que tout oppose partant en quête de vérité : on sent déjà poindre la tension romantique qui viendra colorer cette aventure…

Un sens aigu du détail

Si Andrée, cette dame qui manie l’épée mieux qu’un homme semble quelque peu anachronique, l’auteur a eu à coeur d’aller à rebours du fantasme japonais de la femme chevalier en jupe et à forte poitrine en créant une version réaliste d’à quoi une femme vivant pour se battre pourrait ressembler, comme il le confie à LInternaute dans une interview. Pour ce qui est des décors, Junji Takehara a mis à profit sa documentation et le cadre est particulièrement convaincant.

Malgré le peu de sources disponibles sur la vie à l’époque, il a cherché à respecter les matériaux des fenêtres, la disposition des bougies, le plan historique des châteaux… et on ressent aussi sa recherche dans les blasons qui ornent les vêtements des personnages. Dans la version japonaise, il a aussi tenu à intégrer du français d’époque, en créant une « japonisation » en katakana de termes comme messire, hermine ou vermillon.

Un ambitieux premier manga qui séduira les amateurs de Johan et Pirlouit et tous ceux que l’ère des chevaliers fait rêver aussi bien que les amateurs d'aventures.