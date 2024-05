Le guide pour améliorer sa santé, regagner de l'énergie, cultiver la gratitude

À travers des rituels adaptés à des événements spécifiques de la vie comme les examens, la grossesse, ou une naissance, ce livre vous guide pour améliorer votre santé, regagner de l'énergie, cultiver la gratitude, l'intention et le renouveau.

Vous découvrirez comment retrouver un sens plus profond à votre vie et une paix intérieure accrue. Chaque chapitre offre des conseils pratiques à appliquer immédiatement tout au long de la journée, et vous encourage à créer vos propres rituels personnalisés.

Les éditions Leduc nous en proposent les premières pages en avant-première :

Arnaud Riou est un explorateur de la méditation, du chamanisme et des arts martiaux, ayant étudié auprès de maîtres spirituels issus de diverses traditions. Il relie constamment la sagesse des civilisations ancestrales au monde moderne. Conférencier et enseignant spirituel, il a fondé en 2006 la méthode A.C.T.E® (Approche Consciente de la Totalité de l'Être), une méthode de développement personnel originale et pragmatique. Il guide des individus, dirigeants et managers d'entreprises, à travers des stages et des retraites de méditation, dans leur quête de sagesse et de sens.

Auteur à succès, Arnaud Riou a publié de nombreux ouvrages, distribués dans neuf pays, dont Réveillez le chaman qui est en vous et Oser parler et savoir dire. Il est également réalisateur du documentaire Etugen, co-réalisé avec Maud Baigneres en 2022, qui a été chaleureusement accueilli par le public.