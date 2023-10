Les ensablés

Martel en tête, écrit André Vers, refusé par plusieurs comités de lecture, voisinait depuis neuf ans -sous une couche de poussière et sur mon étagère- avec la chemise Sécurité Sociale et celle des quittances de l’EDF. Pas très confiant, je le confiais à Mario-le-dévoué (…) L’éditeur m’écrivit qu’il avait l’intention de le publier.



La maison d’édition Nalis était toute récente. Rien à voir avec Galligrasseuil. Sa stratégie était de se passer de diffuseurs. Les libraires étaient directement approvisionnés, et l’économie réalisée consacrée à une publicité intensive (encarts, affiches etc.). Un seul livre était publié chaque mois, dans une collection forcément intitulée « Le roman du mois ».



« Martel en tête » fut ainsi « Roman du mois », et l’on vit bientôt, comme promis, fleurir sur les murs de Paris la figure gauloise, souriante, moustachue, de cet André Vers qu’on connaissait dans le milieu artistique et littéraire, non pas pour ses œuvres (il n’avait écrit qu’un roman « Misère du matin »), mais pour ses amitiés avec des gens fort connus qui lui ressemblaient par leur simplicité et leur côté « bon vivant ». Pardonnez du peu, il était copain avec Hardellet, Fallet, Cendrars, Prévert, Brassens, et de tant d’autres dont il nous parle avec tant de chaleur dans ses mémoires (à lire absolument).

Pour donner toutes ses chances au livre, il fut convenu que Brassens écrirait une préface. Il y en eut cinq, dont les auteurs étaient, outre ledit Brassens, Jacques Prévert, Guy Béart, Jean-Pierre Chabrol, et bien entendu Fallet qui l’avait introduit dans le milieu.



Le livre eut un certain succès, compte tenu de la publicité. Mais l’absence de diffuseurs, les réticences des libraires, le limitèrent malheureusement. Il y eut peu d’articles, et c’est bien dommage, car le roman est excellent. Yvan Audouard (cité par A.Vers) déclara : « Je ne vois que Marcel Aymé, dans ses romans jurassiens, qui ait su parler des vaches, des étables, de la terre et du ciel avec autant de modestie et de puissance. »



Car c’est vrai, il y a de la puissance dans ce court roman relatant le drame d’un vacher à la fin des années cinquante, dans un petit village d’Auvergne. Drame que Philippe Claudel, dans sa préface, considère comme « un petit enfant des pavés dostoïevskiens ».



André Vers était un auvergnat dont les parents étaient « montés » à Paris au début du vingtième siècle. Le berceau de la famille était un petit village de la vallée du Claux, pas loin du Puy-Mary où son père, quand il n’en pouvait plus de son métier de « frotteur » de parquet, retournait régulièrement, tandis que sa mère, concierge, demeurait à Paris, faute de trouver un remplacement provisoire. André y allait aux grandes vacances. Plus tard, il s’y acheta une petite maison où il allait passer son mois d’août en compagnie des femmes aimées et des copains qui venaient y pêcher.



Il connaissait bien la campagne. Mais son premier roman, il l’avait consacré au monde de l’usine où des années durant, il avait été ajusteur, avant de suivre des cours du soir et devenir plus ou moins dessinateur dans une usine qui fabriquait des réfrigérateurs. André Vers n’a jamais gagné beaucoup de sous en écrivant, mais sa vie était ailleurs. Il vouait un culte à l’amitié et il était un cœur tendre, derrière la grivoiserie qu’il n’hésitait pas à afficher devant les copains. Dans « Misère du matin », il se mettait plus ou moins en scène.



Dans « Martel en tête », rien de tel. Le héros, appelé le Bricou, est un vacher qui s’en va vers la soixantaine, marié avec Nanette et somme toute heureux jusqu’à ce jour où deux vaches qu’il gardait sont mortes de maladie, sans qu’il s’en soit aperçu. Son patron, Loubeyre, ne semble pas lui en vouloir. Mais Bricou est convaincu du contraire. Loubeyre ne le renverra plus à la montagne quand la saison sera revenue.



Il s’en veut, il se sent incapable. On le suit au café qu’il fréquente avec ses personnages hauts en couleurs, les petits drames qui pourraient devenir des grands. C’est un village un peu comme dans « Un roi sans divertissement » de Giono, le mystère en moins. Tout semble aller très bien, dans cette vie sans histoire. Sauf que Bricou pense le contraire. Comme tout homme, il ne voit le monde qu’à travers ses yeux, et ses yeux lui disent que partout on le méprise, et que, sitôt qu’il est passé, dans la rue, au café, les copains d’avant se moquent de lui; même son meilleur ami a un drôle de regard.



« Ils me fuient comme si j’avais la gale », pense-t-il. Personne ne lui dit rien, pourtant. Alors, comment expliquer cela ? On ne lui dit rien ? C’est qu’il n’intéresse personne. C’est logique : « Naïvement, il avait craint que son malheur suscite moqueries et humiliations. Fallait-il être orgueilleux pour s’imaginer que tous se souciaient de sa vie professionnelle ! (…) Bon ou mauvais vacher, le Bricou était vieux et n’intéressait plus personne.



On rit d’abord devant cet homme un peu simple. Et puis on ne rit plus du tout. Il souffre tout autant qu’un esprit distingué, et bientôt, on se met à craindre pour sa vie, on pense aussi à soi, à ces terribles moments où l’on se sent seul et peu aimé. « J’ai la gale, j’ai la gale ! répète-t-il. » C’est ainsi qu’il nomme sa maladie qui n’est que dans sa tête. Et s’il allait voir le docteur ? Avec ses pauvres sous, il y va : « Vous n’êtes pas malade ! » On lui ment, c’est un complot. La folie n’est plus très loin, la mort non plus. Est-ce que le Bricou s’en sortira ? Cela, je ne vous le dirai pas. Allez lire « Martel en tête » !



Il faut toujours qu’on cherche des influences quand on lit un livre. Vers appartient à la veine de Calet, de Fallet où la drôlerie dissimule un sacré morceau de mélancolie. Il est aussi de l’école littéraire dite « populiste », où les petites gens, loin d’être les simples reflets d’un rapport de classe, vivent, sentent, avec leur propre caractère.



Vers aurait pu écrire davantage : j’ai dévoré ses mémoires qui donnent un aperçu de son esprit. Mais à l’évidence, il a préféré vivre. Peut-être que lui aussi se sentait un peu méprisé ?