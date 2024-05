L'amour d'un pays dévasté

Tandis qu’elle cherche à s’évader dans les bras de Salam, son premier amour, la guerre redouble d’intensité lorsque la Turquie ouvre ses frontières aux intégristes et que des groupes armés fanatisés assiègent de plus en plus de villes. Quand sa mère meurt et que l’eau, l’électricité et la nourriture viennent à manquer, plus rien ne retient la jeune femme qui fuit en direction de la capitale pour y retrouver Salam.

À Damas, leur liaison prend un tour imprévu tandis qu’Amal et Hayat, deux amies qui lui deviennent vite chères, font découvrir à Layla que survivre signifie encore vivre.

Elle retrouve alors le goût d’étudier et d’enseigner. Nourrie de souvenirs heureux dans la Syrie qu’elle aimait tant, Layla puise sa force dans une profonde soif de liberté. Mais est-ce suffisant pour braver la guerre omniprésente et la perte brutale d’un pays aimé ? Un parcours où tout se mêle, entre amour, passion et désir de retrouver sa terre pourtant dévastée.

Les éditions Intervalles nous en proposent les premières pages en avant-première :

Myriam Antaki est syrienne, née à Damas dans une famille catholique et francophile. Elle fait ses études chez les Franciscaines Missionnaires de Marie, poursuit son éducation à Londres puis à l’Université Américaine de Beyrouth, AUB. Plus tard elle épouse Georges Antaki et vit à Alep jusqu’à la guerre de Syrie en 2011. Depuis, elle habite le Liban.

Très jeune, elle se découvre un désir d’écrire et ses romans édités en France relatent des épisodes historiques. Le rôle primordial et l’émancipation de la femme y sont un thème récurrent.

Son premier ouvrage La Bien-aimée a reçu le Prix de l’Amitié franco-arabe en 1985, et son roman Les Versets du Pardon, traduit aux États-Unis, obtient le « Hemingway Reward » en 1991. Sous le patronage du Consulat de France à Alep avec le consul René Jérusel, Myriam Antaki a été membre fondateur de la « Semaine de la francophonie » qui s’est tenue de 2001 jusqu’au début de la guerre en 2011.