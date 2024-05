Allumeuse, une histoire de la séductrice

L'allumeuse est souvent perçue comme une des figures féminines les plus influentes et les plus misogynes de la culture et de la littérature ; elle est constamment punie pour user de son charme et de sa beauté afin d'atteindre ses objectifs.

De Salomé, la tentatrice biblique, occidentalisée en danseuse perverse, en passant par Cassandre de l'Illiade d'Homère qui subit les conséquences de son refus envers Apollon, jusqu'à la Lorelei, la nymphe blonde du Rhin, et les personnages de Lolita de Nabokov et de My Fair Lady — tous ces mythes et histoires montrent des femmes dont l'autonomie est limitée par les hommes qui les entourent.

En soulignant combien les termes péjoratifs tels que "allumeuse", "pute", ou "salope" sont utilisés pour désigner des femmes pour qui la question du consentement est négligée, van Geen critique une société où la violence subie par ces femmes est souvent considérée comme méritée, provoquée par leur tenue ou leur comportement. Elle rappelle que même Salomé, souvent représentée comme une femme fatale, n'avait que quatorze ans et n'avait pas consenti à la danse qui a mené à la décapitation de Jean-Baptiste.

Les éditions du Seuil nous en proposent les premières pages en avant-première :

Dans cet essai stimulant, Christine van Geen montre également comment renverser la figure de l'allumeuse et réclamer sa force, qui a trop longtemps été utilisée contre les femmes.

Christine van Geen, qui a 48 ans et un parcours en philosophie, a d'abord enseigné avant de se consacrer à l'écriture pour atteindre un public plus large. Aujourd'hui, elle est une autrice reconnue et a contribué à des publications telles que Causette, Libération et France Culture.