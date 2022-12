Les ensablés

Fils de Ludovic de Noirfontaine et d’Isabelle de Brouckorst, Tristan est né dans les Ardennes wallonnes, au château de son père, où sa mère s’était résolue à venir vivre, contre l’avis de sa famille et malgré les nombreux dangers et mystères qui y régnaient. Quelque temps après la naissance de Tristan, un détachement d’armée revenant d’une bataille a pillé et détruit l’édifice en assassinant ses résidents (tome 2, Noirfontaine). L’enfant a miraculeusement survécu et a été ramené auprès de son grand-père maternel, Willem-Andreas de Brouckorst, un membre de la noblesse hollandaise vivant à Leyde, dont la vie fait l’objet du tome 1 (Ruelle du Paradis), et qui sera chargé de l’élever.

Ce troisième roman s’ouvre sur une tentative d’évasion maritime avortée pour cause d’impréparation et de regrets. Le jeune homme ne peut pas supporter la peine que son grand-père éprouverait en apprenant son départ et il sait que, s’il lui en parlait, il s’y opposerait. Ses amis le soutiennent, notamment ceux qui fréquentent, comme lui, l’Église wallonne (protestante) de Leyde. Un de ses voisins, qui n’est autre que le peintre Rembrandt encore à ses débuts, l’encourage vivement.

Quand le jeune homme ne peut plus cacher son envie, Willem de Brouckorst décide d’offrir à son petit-fils un voyage à Venise, chez un oncle, afin de le contenter tout en le gardant sous son aile. Le séjour vénitien se révèle comme une véritable initiation, culturelle et aussi amoureuse avec la belle Lucrezia, qui l’accompagne dans une fugue rocambolesque à travers la campagne italienne. Mais celle-ci tombe malade et, apprenant des mauvaises nouvelles de santé de son grand-père, Tristan doit rentrer.

Le décès de Willem justifie pour deux raisons la reprise de son projet de navigation vers des terres inconnues. Il n’a désormais plus d’attaches familiales proches en Europe et ce voyage a priori sans retour lui permettrait d’oublier la douleur de cette perte et le manque qui l’a toujours habité, du fait de la disparition prématurée de ses parents.

Rassemblant différents genres, roman d’aventures, d’initiation, d’histoire, le livre mêle également plusieurs formes de discours : les extraits de lettres s’intercalent dans la narration. C’est ainsi que Tristan raconte à Griet, son ancienne gouvernante, l’arrivée dans le Nouveau monde :

Ma chère Griet,

Ceci est ma dernière lettre avant longtemps. Il y a un immense travail à faire ici et je n’ai plus un instant à moi. Quand nous avons débarqué il y a trois jours, le rivage nous a paru hospitalier. Entouré de palissades, un vieux fortin rongé par la mer et quelques maisons en ruines. Plus loin des huttes indigènes et, sur un promontoire, des Indiens ! […] Le capitaine Cornélis Jacobsz May divise les trente familles en plusieurs groupes qui se partagent le pays. Huit hommes et moi-même sommes laissés dans l’île de Manhattan pour en prendre possession. […] Je confie mes lettres au capitaine ainsi qu’un billet pour mes amis wallons à qui tu voudras bien le faire parvenir. Dis-leur que Noirfontaine n’oublie pas qu’il est Wallon, exilé sans doute, mais décidé à faire surgir ici, à Manhattan, une ville nouvelle.

Un petit monde se met peu à peu en place et Tristan aime se sentir utile dans tout ce qu’il entreprend pour l’organisation et la survie du groupe. Mais des difficultés s’accumulent et la compagnie se sent souvent découragée…Jusqu’au jour de l’arrivée de Pierre Minuit, le Gouverneur envoyé par la Compagnie des Indes pour diriger les colonies et qui va prendre le jeune Tristan sous son aile. Il officialise l’occupation par un achat de terres aux Indiens manhattes (1626) et travaille à structurer la colonie nommée : « Nouvelle-Amsterdam ».

Originaire de Tournai, Pierre Minuit est aux sources de la réputation qu’acquirent à cette époque des Wallons protestants comme fondateurs de la future ville de New York. Les historiographies se confrontent toujours actuellement au sujet de la création de la cité. Des indices toponymiques montrent la présence élevée de Wallons sur place aux endroits les plus anciens : baie de Wallabout, tout au nord de Brooklyn, nom d’origine néerlandaise Waal bocht : la baie des Wallons – et aussi Wall Street, orthographiée aussi à l’époque Waal straat, qui signifierait selon cette écriture : « la rue des Wallons ».

Pour le tricentenaire de la fondation de la ville, un monument commémoratif « aux colons wallons » a été érigé dans le Battery park, au sud de Manhattan. Il faut noter que ce qui pouvait alors être considéré comme « Wallon » concernait toute personne ayant un ancrage dans le sud des Pays-Bas espagnols, dans l’aire romane des Pays-Bas (plus grande que l’actuelle Wallonie).

Tout au long du livre, la vie de la communauté est rythmée par de nombreux soubresauts : querelles politiques dans la direction des opérations, rivalités entre le pasteur et le Gouverneur, tensions entre colons lors de coups durs touchant la production et l’approvisionnement, et surtout le conflit latent avec les Indiens dénonçant une spoliation et attaquant régulièrement les nouveaux arrivés. C’est pourquoi Tristan souhaite rentrer temporairement en Hollande retrouver ses amis et qu’il revoit la belle Saskia, ramenée avec lui en Amérique pour ensuite l’abandonner tout un hiver car il se laisse prendre dans une expédition inédite aux îles Spitzberg… Ils se retrouveront et se marieront pour fonder une famille dans cette colonie qui, quelques années plus tard, passera sous drapeau britannique.

L’intensité du roman se relâche parfois trop vite et l’on pourrait regretter la sinuosité d’une trame qui peut par moments s’éparpiller, contrairement aux tomes précédents. Le mérite de ce livre, qui clôt un brillant cycle à redécouvrir, est tout de même de faire revivre une époque méconnue et de parvenir à représenter une pluralité de personnalités et d’intentions très vraisemblables et attachantes, pleines d’utopies et d’espoirs, constituant une rare fresque des premiers jours de la colonisation de Manhattan et du rôle que joua une population oubliée dans l’édification du Nouveau monde.

Viviane Dumont (1923-2008, née Haanen) reçoit le Prix de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique pour le premier roman de ce cycle, Ruelle du Paradis (1984), et le Prix quinquennal du roman historique de l'Association des écrivains belges pour le deuxième, Noirfontaine (1987). Cette trilogie est sa principale œuvre, à côté d’autres romans historiques dédiés à des personnalités : Moi Maria Rubens, mère de Pierre-Paul (1993) ; Charlotte de Bourbon (1998).



Viviane Dumont, La Baie des Wallons, Bruxelles, Labor, 1991.