Thé et lecture, une association harmonieuse et vertueuse

Si le thé est une boisson consommée depuis des millénaires dans de nombreuses cultures à travers le monde, les origines de sa consommation remontent à la Chine ancienne, où il était utilisé à des fins médicinales et religieuses. Selon la légende, l'empereur Shen Nong aurait découvert le thé en 2737 avant J.-C., lorsque des feuilles de théier sauvage seraient tombées dans de l'eau bouillante. Miracle !

Au fil des siècles, la consommation de thé s'est répandue dans d'autres parties de l'Asie, notamment au Japon et en Inde. Au XVIIe siècle, le thé a été introduit en Europe par les marchands hollandais et portugais. La consommation de thé est rapidement devenue populaire en Angleterre, où elle est devenue une boisson nationale et un symbole de la culture britannique.

Le thé, un parfum de dépaysement

Au XIXe siècle, la production de thé s'est étendue à d'autres parties du monde, notamment en Inde et au Sri Lanka, sous la domination coloniale britannique. Ce qui a donné lieu à certaines des origines les plus recherchées et les plus prestigieuses encore aujourd’hui. Pensez aux noms évocateurs que sont Darjeeling (du nom d’une province située dans le Bengale occidental, en Inde), Assam (autre thé noir toujours nommé d’après sa région de production, sur les rives du fleuve Brahmapoutre), ou encore Ceylan, l'ancien nom du Sri Lanka. Déjà, par les noms, les saveurs et les odeurs, on est parti pour un grand voyage olfactif, gustatif et imaginaire.

Si boire du thé est associé très rapidement en Angleterre avec un cadre mondain, cette boisson prend aussi toute sa place sur les cartes des cafés qui, comme leur nom ne le laisse pas forcément penser, vont aussi trouver du sens à proposer cette boisson chaude apaisante. Et progressivement le principe d’associer la consommation du thé à un moment pour soi, se développe, la lecture pouvant alors accompagnée de façon naturelle ce temps de délassement. A tel point que de nombreuses librairies, aujourd’hui, associent à la vente de livres un espace où l’on peut déguster des thés particulièrement choisis ainsi que quelques gourmandises.

Lire, une tasse de thé fumant à la main

Le thé et la lecture sont deux activités qui ont chacune leurs propres bienfaits pour la santé et le bien-être. Mais saviez-vous que combiner ces deux activités peut augmenter encore plus leurs effets bénéfiques ? Tout d'abord, le thé est une boisson riche en antioxydants, qui aident à protéger le corps contre les radicaux libres et à renforcer le système immunitaire. Les différentes variétés de thé ont des propriétés bénéfiques différentes, mais toutes contiennent des antioxydants qui peuvent aider à prévenir les maladies chroniques telles que le cancer et les maladies cardiaques. En buvant du thé pendant que vous lisez, vous pouvez donc profiter de ces bienfaits pour la santé tout en vous relaxant.

De son côté, la lecture est une activité qui peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Selon une étude de l'Université du Sussex, lire pendant seulement six minutes peut réduire le stress de 68 %. En combinant la lecture avec la consommation de thé, vous pouvez augmenter encore plus cet effet relaxant. Certaines variétés de thé, comme le thé vert japonais genmaicha appelé aussi de façon originale thé pop corn, sont connues pour leurs propriétés apaisantes et peuvent aider à réduire l'anxiété et à améliorer le sommeil. On prêt à de nombreux thés verts un côté chaleureux qui s’associe parfaitement aux moments cocooning accordés à la lecture.

Le thé, une boisson à la dimension proustienne assumée

Si la lecture peut stimuler la créativité et l'imagination, de son côté, le thé peut améliorer la concentration et la mémoire. Certaines études ont montré que la consommation de thé vert peut améliorer la fonction cognitive et la mémoire, tandis que la lecture peut aider à développer l'empathie et la compréhension des autres. En combinant ces deux activités, vous pouvez donc stimuler à la fois votre créativité et votre capacité à vous concentrer.

A la recherche du temps perdu de Marcel Proust n’aurait certainement pas la même saveur si on lui enlevait toute référence au thé. Et peut-être finalement que tout le travail initié par le célèbre écrivain autour de la mémoire trouve ses racines dans le thé ! Rappelons-nous le célèbre épisode de la madeleine (de Proust !). Dans Du côté de chez Swann, premier tome de la Recherche, le narrateur évoque le principe de la mémoire involontaire grâce à une madeleine trempée dans du thé. Aurait-on pu imaginer une telle scène avec du café noir ? Certainement pas !

« Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin, à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe), quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé. »

Tout cela fait dire à Proust, enfin à Swann plutôt : « Ce serait bien agréable d'avoir ainsi une petite personne chez qui on pourrait trouver cette chose si rare, du bon thé ». Finalement, pour accéder à ce sommet des plaisirs simples, il n’y a qu’à se servir ce délicieux thé. Et, avec un bon livre, on est toujours bien accompagné. On irait moins facilement associer Proust avec la musique électro...

Par ailleurs, en choisissant d’allier la consommation de thé à la lecture, ce sera, à coup sûr, pour vous une expérience sensorielle agréable. Les différentes variétés de thé ont des arômes et des saveurs uniques, qui peuvent être appréciés pendant que vous lisez. Vous pouvez choisir un thé qui correspond à l'ambiance du livre que vous lisez, ou simplement choisir votre variété préférée pour vous détendre.

Pour des thés littéraires plutôt que des cafés !

Oui, il est certainement plus que temps de revoir ces expressions bien établies. Pourquoi ne pas parler, en effet, de « thés littéraires », plutôt que de « cafés littéraires » ? Il y a fort à parier qu’on dénombre de plus en plus de consommateurs de thé parmi les amoureux de la lecture. Mais il est vrai que café littéraire évoque aussi un riche passé de lieux de débats. Pensons au café Procope, dans lequel on peut toujours aller boire un thé, qui tient une place de premier plan dans l’histoire tant il a pu accueillir de personnalités appartenant au milieu des philosophes pour devenir ensuite un haut lieu des échanges intellectuels à Paris.

C’est, en quelque sorte, le salon littéraire qui se démocratise progressivement au cours du XVIIIème siècle, sortant du cadre privé pour aller à la rencontre du grand public, dans des espaces permettant d’accueillir des échanges, sans que la liste des invités soit fermée. On retrouve aujourd’hui une forme de prolongement de ces temps d’échange aussi dans les émissions littéraires, comme La Grande librairie, mais aussi à travers les salons. Au point que Montélimar en a fait la dénomination de son événement : Les Cafés littéraires.

Crédits illustration Pexels CC 0