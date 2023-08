Les Ensablés - Les Étangs de la Double, de Geneviève Fauconnier

Pour autant, cette romancière me semble encore très largement méconnue. Il est vrai que les petites maisons régionales n’ont pas les moyens de diffusion des grands éditeurs, et c’est bien dommage. Les risques de l’édition des écrivains oubliés, très souvent ce sont les éditeurs plus modestes, voire confidentiels, qui les prennent : Pierre Bost, Maria Borrély ou Jean Forton, publiés de leur vivant chez Gallimard, sont réédités respectivement aux éditions La Thébaïde, Parole et Finitude. Il faut compter sur la curiosité des lecteurs pour dénicher ces auteurs, et bien d’autres, dans le pléthorique marché littéraire d’aujourd’hui : lisez encore, impérativement, Madame 60 bis d’Henriette Valet (L’Arbre vengeur), Hôtel de la solitude de René Laporte (Le Dilettante) ou Anna d’André Thérive (La Thébaïde), vous verrez qu’il y a encore de très grandes œuvres à découvrir. Geneviève Fauconnier n’est pas tout à fait de la même veine, mais il serait injuste de l’ignorer.

Elle était de sept ans la cadette de son frère écrivain, Henri, et de deux ans celle de Jacques Chardonne, avec qui la sœur et le frère ont grandi dans une famille bourgeoise et libérale à Barbezieux, en Charente-Maritime. Dans Le Bonheur de Barbezieux (1938), Chardonne se souvient de son enfance, évoque le souvenir d’Henri Fauconnier (mais par un mot sur Geneviève), avec qui l’amitié est baignée par la littérature, parle de son entrée, après la guerre, aux éditions Stock, qu’il devait diriger avec son ami Maurice Delamain. Il y a une quinzaine d’années, à partir d’archives familiales et d’ouvrages biographiques, Bernard Fauconnier (Barbezieux. Sur le pas de ses écrivains, 2009) a mis en scène son père Henri, sa tante Geneviève et Jacques Chardonne à Barbezieux, où il évoque les conversations qu’ils auraient pu tenir entre eux.

Avant Geneviève Fauconnier, c’est Henri qui connut le succès littéraire. En 1905, il s’est embarqué pour la Malaisie, se lançant dans l’exploitation d’une plantation de caoutchouc qui lui apporte la fortune. Il va s’inspirer de cette expérience pour écrire Malaisie (disponible aux Éditions du Pacifique), roman qui lui vaut le prix Goncourt en 1930. Puis, avant la guerre, il fait paraître un recueil de nouvelles, Visions (1938). La guerre le ramène en France. « Admirable écrivain, avare peut-être, et qui a contracté en Orient un sentiment de la durée qui n’est pas à notre mesure. Il ne peut écrire que par beau temps et quand il est parfaitement heureux et tranquille. Cela n’est pas possible tous les jours. Il avait oublié un continent pluvieux qui vous rappelle pour faire la guerre et pour d’autres ennuis. Il en a gardé un peu de stupeur », dira Chardonne.

En janvier 1910, Geneviève décide de rendre visite pendant trois mois à Henri en Malaisie. Elle y retourne l’année suivante, mais elle y reste cette fois-ci jusqu’en 1915, année où elle épouse René Van Den Berg, un Belge également planteur et ami d’Henri, avec qui elle aura cinq enfants.

Revenus en France, René a ouvert une librairie d’art à Montparnasse, cependant que Geneviève préfère le coin de pays d’où elle originaire. Après la publication de livres pour enfants, elle entre aux éditions Stock, où elle publiera presque tous ses romans et un recueil de nouvelles, Évocations (1960).

Après Henri, c’est Geneviève qui reçoit un prix important pour son premier roman : avec Claude, elle est en effet lauréate du prix Fémina 1933. Son frère commence par ces mots la préface de Claude : « Jadis, je corrigeais ses devoirs de style. Et me voici devant la grande œuvre de sa vie. » La formule est jolie, mais contestable : sa sœur n’avait pas dit son dernier mot, et certains considèrent que le roman subséquent, Les Étangs de la Double, est plus réussi que Claude. C’est l’avis notamment de l’ami Chardonne : « Surtout, les personnages sont beaucoup plus vivants, plus rigoureux, ceux de l’ancienne histoire, sinon ceux qui entourent Edmée [l’héroïne du roman]. Comme roman genre policier, c’est d’une qualité encore inconnue. »

D’une qualité encore inconnue, certes, car à vrai dire on doute fort qu’il s’agisse, même de loin, d’un roman policier. J’ai même lu ailleurs l’étiquette « polar » pour qualifier ce roman. Alors là ça devient n’importe quoi. Les Étangs de la Double est simplement un roman psychologique de facture singulière, qui tourne autour d’une histoire familiale extrêmement tordue — d’ailleurs comme souvent les aimaient les écrivains de l’époque.

Nous sommes en 1922. Un frère et une sœur, Antoine et Edmée Sambre, dans la jeune vingtaine, viennent d’acheter, dans le sud charentais, une maison qui était à l’abandon depuis trente ans. Cet intérieur est garni des meubles et des accessoires d’une autre époque, ce qui d’abord déconcerte Edmée.

Depuis qu’elle a été affectée par une otite quelques années plus tôt, Edmée est restée à moitié sourde ; cela n’a fait que renforcer sa tendance à vivre dans son monde intérieur, en retrait des autres. Même sa voix est parfois indistincte, c’est la voix d’un « monologue à peine extériorisé », dit-on. Elle est un personnage solitaire, tourmenté, très sensible aux ambiances, à la nature, aux odeurs, ce qui lui a permis de développer un sens aigu de l’intuition.

Edmée est également aussi curieuse que rêveuse. Un jour, alors que son frère médecin est au travail, elle interroge les portraits des ancêtres, fouille dans un secrétaire, où elle trouve le journal de l’ancien propriétaire, le docteur Joconde. Prenant connaissance de ce journal, elle est particulièrement troublée par le récit, survenu il y a plus de soixante ans, d’un accouchement incognito qui se transforma en assassinat. Les liens qu’elle va tisser avec quelques habitants de la région, en particulier un amateur de généalogie, vont lui permettre de se renseigner discrètement sur cet événement passé (ce que Chardonne appelait « l’histoire ancienne »), dont elle cherche à découvrir la vérité.

Formellement, la structure de ce roman est assez complexe, voire un peu confuse vers la fin : – s’entrecroisent le récit omniscient de la vie d’Edmée et celui de ce qu’on peut appeler son « enquête », le carnet du docteur Joconde, le journal de la principale actrice du drame d’autrefois, des comptes, un arbre généalogique… Et comme la romancière force la synthèse, affectionne une narration laconique et elliptique, tout cela exige du lecteur une attention soutenue.

Il y a surtout de très belles formules pour décrire la misère de la vie, l’espèce de langueur et de fragilité qu’éprouve Edmée, dont le tempérament rêveur et la connaissance des Évangiles (nombreuses allusions) donnent au roman une sorte de désespoir feutré, doux, en opposition avec la violence de l’événement qui obsède le personnage. « Y'a tant de peine sur la Terre. Tout de même, en vivant doucement tous les jours, on s’arrange. »

François Ouellet — juillet 2023