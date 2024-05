Sourde et aveugle, c'est ici que la communication réelle débute

Elle entretient une relation étroite et sensuelle avec la nature qui l'entoure, et développe une connexion particulière avec ceux qu'elle appelle dans son esprit « les chiens du dehors ». Cependant, ses voisins, deux frères aux intentions inquiétantes, surveillent de près ses moindres faits et gestes...

Un conte émouvant et captivant, explorant les profondeurs de notre animalité.

Les éditions Au Diable Vauvert nous en proposent un aperçu en avant-première :

Née en 1982, Louise Mey est une autrice française de romans noirs et de littérature pour la jeunesse. Elle est notamment connue pour son livre La Deuxième Femme, publié aux éditions du Masque en 2020 et repris chez Pocket, qui traite des violences conjugales et du féminicide et a été salué à l'unanimité, ainsi que traduit en anglais. Son dernier roman, Petite Sale, publié aux éditions du Masque, a remporté le prix Landerneau. Elle est également l'autrice du spectacle Chattologie sur les règles, créé sur scène par l'humoriste Klaire fait Grr.