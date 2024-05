Rainer Maria Rilke vous parle écriture

Et pour peu que nous dirigions notre vie selon ce principe qui nous invite à nous attacher toujours à ce qui est difficile, alors ce qui, maintenant encore, nous semble le plus étranger à nous-mêmes deviendra notre bien le plus intime et le moins trompeur.”

Il y a plus d'un siècle, Rainer Maria Rilke, alors reconnu comme l'un des plus importants poètes de langue allemande du début du XXe siècle, engage une correspondance marquante avec Franz Kappus, un jeune officier militaire plein de doutes. À travers dix lettres, Rilke, avec une sincérité désarmante, offre des conseils presque thérapeutiques à Kappus, l'encourageant à explorer sa nature profonde avec tranquillité et sérénité.

Ces conseils, initialement axés sur la littérature, évoluent vers des réflexions plus personnelles, où Rilke semble parfois s'adresser autant à lui-même qu'à son correspondant, révélant ainsi l'universalité et la profondeur de ses pensées.

Les éditions Allia nous en offrent les premières pages en avant-premières :

Né à Prague en 1875, Rilke a tissé des liens avec certains des esprits les plus innovants de son époque, dont Auguste Rodin pour qui il a travaillé comme secrétaire, ainsi que Boris Pasternak, Marina Tsvetaïeva, Tolstoï et Lou Andreas-Salomé.

Son œuvre prolifique comprend des titres majeurs tels que Les Lettres à un jeune poète, Le Livre d'heures, Les Carnets de Malte Laurids Brigge, Les Élégies de Duino et Les Sonnets à Orphée. Rilke est décédé en 1926 des suites d'une leucémie. La traduction de ses écrits en français a été assurée par Gustave Roud.