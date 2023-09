Les Ensablés - Le Ciel de Nieflheim de Jacques Chardonne

Ce livre, on peut maintenant le lire quatre-vingts ans plus tard grâce au travail éditorial de Rémi Ferland, directeur des Éditions Huit, à Québec. Éditeur scrupuleux, spécialiste du roman canadien-français du 19e siècle, grand lecteur de l’œuvre de Marcel Jouhandeau, Rémi Ferland a attiré l’attention des médias sur son catalogue, il y a une dizaine d’années, à la faveur de l’édition critique en un seul volume (par les soins de Régis Tettamanzi) des pamphlets antisémites de Céline (Écrits polémiques, 2012).



Le Ciel de Nieflheim a été écrit en pleine occupation de Paris par les Allemands. La renaissance de ce livre « rare et maudit » profite du savoir-faire minutieux de Rémi Ferland. L’éditeur a choisi de reproduire l’ouvrage en fac-similé et, afin de le situer dans son contexte historique et littéraire, de l’accompagner d’un impressionnant appareil critique : une solide introduction de près de soixante pages ; une centaine de pages de notes ; près de deux cents pages d’articles et de lettres de Chardonne dont les sujets sont proches de son ouvrage, d’interviews accordés par celui-ci et de comptes rendus parus dans les journaux concernant la production littéraire de l’écrivain pendant la guerre et les deux fameux séjours à Weimar d’écrivains sympathiques à l’Allemagne.



Le Ciel de Nieflheim se présente comme une apologie du national-socialisme. Rémi Ferland fait remarquer que le mot « nazi » ne figure que deux fois dans tout l’essai et que celui de « nazisme » en est absent, ce qui témoigne du fait que « Chardonne a adhéré à une doctrine davantage qu’à un régime ». Chardonne n’était par ailleurs guère antisémite. Pour nourrir son point de vue, l’écrivain cite abondamment Ortega y Gasset, l’auteur de La Révolte des masses, « qui a si bien compris les maladies de ce temps », mais aussi l’économiste Werner Sombart, l’écrivain Ernst Jünger, Ernest Renan et bien d’autres. Les références auxquelles puise Chardonne sont si nombreuses que Le Ciel de Nieflheim est un singulier objet : la pensée de Chardonne, ses références paysannes, ses amours et ses dégoûts, se déploient à travers de larges pages qui ne sont parfois que de la paraphrase.



Esprit conservateur, Chardonne est préoccupé par une certaine décadence de la France en regard de ce qu’elle a été et, cela en découlant, de ce qu’elle représente pour lui : une société soudée par ses coutumes, où il fait bon vivre parce qu’elle jouit d’une « beauté morale », qui a « le sens de la souveraineté » et qui est vivante parce que la hiérarchie qui lui est propre repose sur une foi commune entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Vis-à-vis de la France, l’Allemagne l’impressionne, car en très peu de temps, après sa défaite en 1918 et l’humiliant Traité de Versailles qui en découla l’année suivante, elle a « surmonté le désordre de la civilisation » et porté au pouvoir un chef dont « le rôle consiste à traduire en actes la volonté du peuple », selon l’expression de l’historien collaborationniste Jacques Benoist-Méchin, que Chardonne reprend à son compte. Parce qu’il « élargit la notion de sacré sans l’altérer », le national-socialisme amène les hommes à « vivre au plus haut d’eux-mêmes », les engage vers une éducation spirituelle et une émulation fraternelle, où chacun agit et travaille pour le bien de tous, il vise à « la restauration de l’âme dans la société », sachant que toute destinée n’a un sens que si elle est spirituelle.



Cette adhésion de Chardonne à l’Allemagne est par ailleurs motivée par sa crainte très vive de la Russie communiste et son refus du matérialisme anglo-saxon. Les États-Unis se comportent en conquérant déterminé par le seul profit, l’esprit bourgeois et l’argent ayant détruit l’ordre ancien. « Le libéralisme politique est l’expression des sociétés sans liens et déjà dissoutes, qui n’admettent aucune supériorité, ni personne qui puisse dicter à l’homme son devoir, et qui nomment progrès le perpétuel accroissement des jouissances. » De sorte que « [l]a victoire des Américains serait l’hégémonie de la civilisation la plus vide qui ait paru sur terre ». À l’avenant, la France, héritière des idées délétères de la Révolution française, a cédé le meilleur d’elle-même au profit d’un avancement démocratique qui n’a fait qu’enrichir certains au détriment de la majorité, la liberté et la justice n’étant, pour Chardonne, que des mystiques dans un marché de dupes.



Dans cette perspective, l’Allemagne devient un rempart nécessaire pour la France contre la Russie et les États-Unis, et paraît promue à la sauvegarde et à la reconstruction de l’Europe. Le collaborationnisme de Chardonne est foncièrement spirituel, il s’agit de « sauver l’esprit » de la France.



Le Ciel de Neiflheim se lit d’une traite, bien que ce soit une lecture exigeante, voire rébarbative. Les dernières pages, très belles, nostalgiques du terroir, font miroiter l’éternel et la fragilité. Mais on croit un peu rêver en lisant Chardonne. Son éloge du national-socialisme est idéalisé, déconnecté de la forme de délire barbare dans lequel se sont incarnées les qualités les plus louables. Roger Martin du Gard, à qui Chardonne avait remis une copie privée du Ciel de Neiflheim, voyait très juste, notant dans son journal : « Livre de haute qualité, d’une sagesse hautaine qui a de la noblesse et de la grandeur. Farci de réflexions justes, et souvent profondes. Mais il ne regarde jamais la médaille que du côté face. Il ne fait état que de la doctrine nazie et de ses intentions. Jamais des actes de l’Allemagne nazie. »



Et pourtant, qui ne donnerait pas raison à l’auteur au moins sur le point suivant : avec l’économie libérale, quelque chose du sel de la vie s’est perdu ? Car Chardonne est avant tout un écrivain épris de sens et de sacralité dans un univers qui en a de moins en moins. Il faut lire Le Bonheur de Barbezieux (1938), dans lequel l’auteur évoque son enfance charentaise, pour comprendre le monde de Chardonne. « La nostalgie du microcosme provincial [de Barbezieux et de la Charente] conduit ainsi à une justification d’un ample conservatisme, étendu, comme panacée, à l’échelle européenne », note avec justesse Rémi Ferland.



Chardonne franchit le pas de la collaboration avec la publication, en 1941, de Chronique privée de l’an 1940 et voir la Figure, appelant la soumission à l’envahisseur dans un esprit de coopération. Déjà s’y déployait la rhétorique de la France décadente et de l’Allemagne salvatrice de la civilisation, remède contre « le monstre asiatique » qu’est la Russie. Cette même année, il sera du congrès des écrivains à Weimar. Le Ciel de Nieflheim viendra clore l’épisode collaborationniste, que cependant Chardonne juge plus sage de ne pas publier.



Arrêté le 12 septembre 1944 pour son engagement collaborationniste, il bénéficie d’un non-lieu en mai 1946 à la faveur des témoignages de son fils Gérard Boutelleau, engagé dans la Résistance, d’André Bay, son beau-fils et le nouveau directeur littéraire des éditions Stock, et de l’éditeur Jean Paulhan.



On peut consulter le catalogue des éditions Huit et se procurer Le Ciel de Nieflheim sur le site de l’éditeur.



François Ouellet — août 2023