Cinq filles perdues à tout jamais, cinq filles en quête d'identité

À Forevermore, sur la côte nord-ouest du Pacifique, des filles de différents horizons se réunissent pour un camp d'été. La petite société aléatoire qu'elles forment se réorganise au gré des bracelets d'amitié qu'elles échangent.

Un jour, elles partent en kayak vers une île déserte, guidées par des monitrices. Mais à leur réveil, elles se retrouvent abandonnées, leurs embarcations dérivants.

Nita, Andee, Isabel, Dina et Siobhan vivront une expérience cauchemardesque. Alors que le destin des survivantes se déploie sous nos yeux, elles affronterons le passage de l'enfance à l'âge adulte, et toutes les questions d'identité liées à ces changements.

Le traumatisme du camp laissera-t-il des séquelles irréversibles ? Est-ce l'avenir qui, a posteriori, éclaire cette excursion fondatrice ? Kim Fu étonne, et explore divers aspects - l'affection étouffante d'un chien, la catéchèse, les coulisses d'une pièce de théâtre - dans un récit obsédant sur la construction de l'identité.

« Kim Fu propulse sans effort le récit à travers le temps, grâce à une prose limpide et tranchante. » Le New York Times Books Review

Les éditions Héliotrope nous proposent un extrait en avant-première :

Née à Vancouver et vivant aujourd’hui à Seattle, KIM FU est l’auteurice de deux romans, tous traduits chez Héliotrope. Le premier, For Today I Am a Boy, a remporté l’Edmund White Award for Debut Fiction. Son recueil de nouvelles Lesser Known Monsters of the 21st Century, finaliste du prix Giller 2022, paraîtra en français chez Héliotrope en 2024.