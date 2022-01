Annonay : la librairie La Parenthèse prend un nouveau départ 

Trois patronnes et patron qui comptent bien laisser leur marque sur cette librairie historique tout en poursuivant le travail entrepris par leurs prédécesseurs. En commençant par le logo, qui rajeunit d’un éléphant à un éléphanteau joueur. La Parenthèse, fondée dans les années 1930, a encore de belles années devant elle.

Et c’est sans doute grâce aux parcours éclectiques des trois repreneurs que cela sera possible. Camille Glaizal, reconvertie en libraire à son arrivée à La Parenthèse il y a 6 ans, Pierre Estragnat, fils des anciens propriétaires, qui a donc le métier dans le sang, et enfin Violaine Rochet, arrivée en septembre 2020.

« Quand je suis arrivée dans l’équipe, le projet de succession était en germe et Camille et Pierre voulaient déjà reprendre la librairie. Je me suis laissé convaincre peu à peu et j’ai embarqué dans l’aventure à leurs côtés ! », raconte Violaine.

Il faut dire que la librairie avait connu un pic de développement suite à la fermeture d’une autre librairie de la ville, d’où l’arrivée de Pierre en renfort, il y a quatre ans de cela.

Et la crise sanitaire ne semble pas effrayer la nouvelle équipe, au contraire : « C’était clairement un contexte favorable pour nous : grâce à une année 2020 exceptionnelle, on a pu piocher dans la trésorerie pour assurer le rachat », affirme Violaine. Même si l'ouverture d'une Fnac pourrait leur faire de l'ombre, l'équipe, contactée par ActuaLitté, reste très positive quant à cette reprise.

La Parenthèse compte quelque 12.000 références et 21.000 livres pour une surface de 135 m2 qui sera revue à neuf par les nouveaux gérants : un projet de réaménagement intérieur complet est prévu pour l’été 2022. Dans l'attente de ces travaux, l'équipe reste active sur les réseaux sociaux, où elle a déjà été remarquée. Facebook reste leur réseau de prédilection avec des posts de recommandations plein de tendresse et d'humour.

Plus qu’une librairie, La Parenthèse est et restera un lieu de vie, recevant des auteurs pour des rencontres et des conférences. C’est aussi en participant à des salons et évènements que la librairie a pu devenir ce qu’elle est aujourd’hui.