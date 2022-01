Dans un quartier rongé par la mafia, un éditeur ouvre L'Hôpital du livre

Le couple, qui multiplie les actions remarquables – comme cet achat de droits pour un livre de Daniel Pennac –, a créé la première librairie du quartier, La Scugnizzeria, et a repris la maison d’édition Marotta&Cafiero, dans le but de faire du bien à la communauté et aux jeunes du quartier, qui participent activement aux initiatives sociales et culturelles proposées.

La maison d’édition est en train de devenir une structure d’envergure internationale qui, après Stephen King et Pennac, publiera en 2022 des auteurs tels que Don DeLillo, Ian McEwan, Desmond Tutu ou Herta Müller.

« Nous clôturons cette année 2021 avec une augmentation de 375 % du chiffre d’affaires », a expliqué le libraire-éditeur au Corriere della Sera, « Nous sommes passés d’une petite maison d’édition qui imprimait environ 7000 livres par an à 50.000 titres cette année. Il y a quelques années, tout cela était impensable, il y avait le scepticisme et la honte de vivre à Scampia, mais je n’oublie pas d’où nous sommes partis, les bâtiments blindés et les morts innocents. »

Aujourd’hui, « nous sommes devenus la banlieue d’une ville métropolitaine, comme n’importe quelle banlieue de Milan ou de Rome, mais avec un peu plus de fierté », conclut-il.

Imprimer des livres comme Gutenberg

Mais ce n’est pas la seule nouveauté qui témoigne de l’extraordinaire dynamisme du couple de Scampia : entre février et mars 2022 s’ouvrira L’Ospedale del libro (Hôpital du livre), avec un espace consacré à la typographie où les jeunes pourront approcher le livre dans sa matérialité et apprendre sa fabrication.

L'éditeur en médecin urgentiste...

« Les travaux sont presque terminés », a déclaré Rosario au Corriere della Sera, « il ne nous reste plus qu’à remplir l’espace avec les machines à imprimer de la fin du XIXe siècle que nous possédons déjà. Les enfants pourront venir imprimer comme Gutenberg, avec les caractères mobiles au plomb que nous avons récupérés dans toute l’Italie. Nous aurons des plumes, des encriers et des machines à écrire ».

Et d'ajouter : « En bref, un espace offline où les jeunes pourront se salir les mains et réfléchir au concept des mots, au sens du mot “imprimer”, qui signifie “rendre public”, dans une direction complètement opposée à l’habitude des jeunes d’écrire des fleuves de mots sur les réseaux sociaux sans leur donner aucune valeur. »

Suivant la méthode du pédagogue français Célestin Freinet (né à Gars en 1896) sur la « typographie scolaire », les enfants pourront ainsi expérimenter l’impression en caractères mobiles et aborder le produit livre de manière ludique et directe, à travers une activité concrète à haute valeur pédagogique.

La maison avait déjà pris pour surnom Spacciatore di libri — ou Dealer de livres, le terme spacciatore étant aujourd’hui indissociable du trafic de stupéfiants. Et ce, justement comme une provocation vis-à-vis de la réputation et des activités illicites en cours à Scampia. « Mais Spaccio, c’était un lieu où l’on pouvait acheter des produits de qualité pour pas cher », nous racontait Rosario Esposito La Rossa, lors d’une rencontre au salon du livre de Turin, en 2018.

Le Dealer qui ouvre un Hôpital, voilà une fameuse continuité...

crédits photo : National Cancer Institute/Unsplash