Les 10 meilleures ventes de livres 2021 et les auteurs de l'année

C’est avec le livre de Bernard Minier que s’ouvre ce classement : La Vallée, paru chez Pocket prend la 10e place, avec 227.436 exemplaires, pour 1,878 million € de chiffre d’affaires.

Pour la 9e place, arrive Amélie Nothomb, lauréate du prix Renaudot avec son nouveau roman Premier sang (Albin Michel) : l’ouvrage affiche 233.973 ventes, pour 4,13 millions €. Et l’on sent tout de même l’incidence du prix littéraire qui a pu jouer : avec Les aérostats, publié en août 2020, la romancière habituée des rentrées littéraires enregistrait 116.717 exemplaires (2,061 millions €).

En huitième position, Marc Levy pour 9. C’est arrivé la nuit réalise 237.973 ventes avec 1,857 millions € chez Pocket. Toujours en format poche, cette fois chez Folio, Leila Slimani se glisse à la 7e position, avec le premier volume de La guerre, la guerre, la guerre : 251.153 exemplaires écoulés, représentant 2,12 millions €.

Virginie Grimaldi, désormais incontournable quoi qu’en dise Le Masque et la plume, prend la 6e position avec son ouvrage Et que ne durent que les moments doux (Le livre de poche) : 279.943 exemplaires (2,258 milllions €).

Et dans les cinq premiers...

En cinquième position, c’est la surprise de l’année : Éric Zemmour, abandonné par son éditeur Albin Michel, décidait de passer par l’autopublication, tout en confiant la diffusion/distribution de son livre La France n’a pas dit son dernier mot, à Interforum (filiale d’Editis). Rubempré, la société de l’intéressé, a enregistré 282.781 exemplaires vendus pour 6,109 millions € de chiffre d’affaires. En vertu des accords passés avec son distributeur, cela devrait rapporter près de 3 millions € au candidat à la présidentielle…

Le prix Goncourt 2021 n’a pas encore connu la même réussite que son prédécesseur, L’anomalie d’Hervé Le Tellier, qui a dépassé le million d'exemplaires. Mohamed Mbougar Sarr se place tout de même en 4e position : La plus secrète mémoire des hommes paru chez Philippe Rey enregistre 377.172 ventes, pour 8.17 millions € de valeur. Non négligeable pour un éditeur indépendant, qui coédite l’ouvrage avec la maison sénégalaise Jimsaan.

Et puis, une fois n’est pas coutume, c’est encore Guillaume Musso qui se taille la part du lion : occupant les 3e et 2e places de ce top 10, il y installe L’inconnue de la Seine (grand format, Calmann-Levy) et La vie est un roman (poche, chez Le Livre de poche). Les livres réalisent respectivement 399.204 et 433.532 exemplaires écoulés, avec 8,595 millions € et 3,581 millions €. Joli…

Enfin, qui dit année Astérix, dit concurrence exterminée : le tome 39 de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad n’a pas dérogé à la règle et prend très largement la première place du classement. Astérix et le griffon dépasse 1,547 million d’exemplaires, pour cumuler 15,18 millions € de chiffre d’affaires…

Au final, ce top 10 des meilleures ventes (en volume) cumule 4,27 millions d’exemplaires pour 53,9 millions € en valeur.

Oh, et en passant...

Maintenant, quelques nuances apporteront un autre éclairage, si l’on choisit de prendre les 10 meilleures ventes cette fois en valeur… En effet apparaissent des titres comme le Goldorak de Xavier Dorison, Denis Bajram et Brice Cossu, d’après l’œuvre de Gô Nagai. Voici, résumées, les dix ouvrages qui feraient alors le top 10.

1. Astérix et le griffon

2. L’inconnue de la Seine

3. La plus secrète mémoire des hommes

4. La France n’a pas dit son dernier mot

5. Goldorak – 189.505 exemplaires ; 4,633 millions €

6. Les enfants sont rois, de Delphine de Vigan – 216.390 exemplaires ; 4,281 millions €

7. Premier sang

8. Trois, de Valérie Perrin – 190.341 exemplaires ; 4,115 millions €

9. Rien ne t’efface, de Michel Bussi – 179.014 exemplaires ; 3,857 millions €

10. Vivre avec nos morts : petit traité de consolation, de Delphine Horvilleur – 192.151 exemplaires ; 3,718 millions €

Avec, au global, 3,808 millions d’ouvrages vendus pour 62,809 milllions € en valeur.

Crédits photo : La Librairie Nouvelle d'Orléans, ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ; données GfK, semaine 52