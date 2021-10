Goldorak : prince de l'espace depuis 1975, seigneur des étoiles en 2021 

On comprend mieux encore que France 4 ait décidé d’accompagner ce revival en proposant les épisodes de la série en streaming, avec une première rediffusion intervenue ce 24 octobre à 19 h 35. Durant les quatre prochains mois, on replongera dans les affrontements épiques de cette série réalisée par Tomoharu Katsumata et Masayuki Akehi en 1975 — pour le compte du fabricant de jouets Toei Animation.

Les mangas de Gô Nagai survinrent dans la foulée des 74 épisodes de 24 minutes — et grâce à un moment d’enthousiasme, le mangaka a accordé aux auteurs français de s’emparer de Goldorak. Et de lui donner vie 10 années après les confrontations entre le robot géant et les forces de Véga. (c'est par ici pour y replonger sinon Youtube, n'est-il pas ?)

Et quand on dit que le démarrage est foudroyant, façon rétrolaser, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 17.811 exemplaires pour la version classique, 4494 exemplaires pour le collector… Et surtout, 57 % des ventes qui se sont opérées en librairie : les millenials biberonnés encore au planitron et leurs aînés qui tétèrent du Cornofulgure sont manifestement au rendez-vous.

Alors oui, les forces obscures — décidément, avec tous ces extraterrestres qui en veulent à notre fragile humanité… – sont toujours au rendez-vous, mais la chance est de notre côté : « Nous ne sommes plus seuls », comme le clame Actarus renouant avec le gros vaisseau-robot-doudou. Et quelle classe que cette double-page toute en majesté où s’illumine soudainement un Goldorak dans son éternelle position de poule pondeuse — que l’on aura tout de même attendu durant un tiers de cette énorme BD (oui, plus de 160 pages tout de même, avec bonus, nostalgie et petits commentaires délicieux.)

Et quand, une dizaine de pages plus loin, sur une case à la sobriété spartiate survient le « Goldorak ! » « GO ! », là c’est l’émeute.

Pulvonium !

Largement modernisé — et personne ne s’en plaindra vraiment — le trait séduit par ses lignes strictes et s’appuyant sur l’esthétique manga plus que jamais. Et si Actarus a, au détour d’un visage grave, d’une barbe de plusieurs mois ou d’un rare sourire, les traits proches d’un Keanu Reeves, qu’importe, c’est plus jouissif encore.

Cette idée d’un Goldorak, 10 ans plus tard, fonctionne d’un bout à l’autre, avec l’audace, la liberté et le respect nécessaires pour satisfaire les aficionados et combler même les puristes — ceux qui protesteront ou tenteront l’indignation seront à ranger dans la catégorie extrémiste.

Il suffit d’ailleurs de découvrir l’enthousiasme débordant de certains libraires pour s’en rendre compte : non seulement le titre plaît, mais l’attente fut longue.

La tournée des auteurs ne fait d’ailleurs que commencer : après un passage aux Utopiales, il y en aura pour toute la France d’ici mi-décembre, et de nouvelles dates sont à l’étude pour 2022. Entre le goût de l’enfance et la saveur de la modernité, peu de raisons de se priver…

Les Parisiens ont encore quelques jours pour découvrir l’exposition qui se tient à la maison de la Culture du Japon – jusqu’au 30 octobre. Mais qui n’a manifestement pas convaincu aussi largement que la BD.