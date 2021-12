Les fêtes de Noël, les librairies et le prix Goncourt : une éternelle histoire d'amour

Cette année, le très convoité prix Goncourt a été remis à Mohamed Mbougar Sarr, pour La plus secrète mémoire des hommes, publié aux éditions Phillippe Rey et coédité par Jimsaan, une maison d’édition sénégalaise. Fondée en 2012 par les écrivains Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr et Nafissatou Dia, les éditions Jimsaan contribuent à la diffusion de la littérature africaine et sénégalaise dans le monde. Les coéditions Philippe Rey et Jimsaan existent depuis 2014.

La distinction de l’académie est donc décernée à un jeune auteur défendu par deux maisons d’édition indépendantes, une chose rare dans l’histoire du prix Goncourt. Ainsi sur les 20 dernières années, 30 % des lauréats étaient édités par Gallimard, 25 % par Actes Sud, et tous les autres par une maison intégrée à un groupe. Sur cette période, Albin Michel et Grasset ont remporté deux fois la distinction — soit chacun 10 % des lauréats — et Flammarion, L’Olivier, Mercure de France, P.O.L. et Seuil, chacun une fois.

Déjà auteur de trois romans, lauréat du prix littéraire de la Porte Dorée, du prix littéraire du Monde ou du prix du roman métis pour ses précédents romans, Mohamed Mbougar Sarr restait jusqu’à tout récemment inconnu du grand public. En termes de ventes, son quatrième roman, La plus secrète mémoire des hommes, est parti de loin.

Il est tout d’abord vendu à quelques centaines d’exemplaires sur les trois semaines qui suivent sa publication fin août, principalement porté par les libraires indépendants : selon nos estimations, plus de 3 exemplaires sur 4 ont été vendus en librairie sur cette période.

Bien qu’il ait obtenu le prix du roman français du magazine Transfuge le 28 août, il est réellement mis en lumière le 7 septembre, alors qu’il apparaît dans la première sélection du prix Goncourt. Ses ventes passent alors d’un peu plus de 300 exemplaires hebdomadaires la semaine du 30 août à un peu moins de 1400 la semaine du 6 septembre, une multiplication d’un facteur supérieur à quatre.

Il s’écoule alors régulièrement entre 1000 et 1500 exemplaires chaque semaine et sa présence est confirmée dans la seconde sélection du 5 octobre. Avec son entrée dans la troisième et dernière sélection le 26 octobre, les ventes dépassent les 1800 exemplaires hebdomadaires la semaine correspondante.

crédits photo : Rodion Kutsaev/Unsplash