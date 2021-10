Astérix et le Griffon : les Gaulois en voyage vers le grand froid des Sarmates

Cela ressemble à l’une des confréries d’Harry Potter, et on imagine mal que les auteurs Jean-Yves Ferri et Didier Conrad aient manqué l’occasion de ce clin d’œil. Astérix et le Griffon, prochaine aventure des joyeux Gaulois, sera en vente ce 21 octobre. Un grand périple vers de glaciales contrées.

Nous retrouvons ici les totems terrifiants des Griffons plantés dans des étendues vierges, sauvages et gelées à perte de vue... gâchées par la présence d’innombrables légionnaires romains… Vous frissonnez déjà ? Eux aussi !

Astérix et Obélix se dirigeront donc vers les terres des Sarmates, un peuple nomade qui vivait au Nord de la mer Noire du VIIe siècle avant J.-C. jusqu’au VIe siècle de notre ère, remplaçant les Scythes en Ukraine, occupant la plaine hongroise et dominant toutes les steppes entre l’Oural et le Danube. Ce qui fait d’eux les ancêtres des Slaves.

Comme toujours, le premier tirage sera de 5 millions d’exemplaires dans le monde — un peu moins que le nombre d’emails, 6 millions, qu’ont échangés les deux auteurs durant la création de cet ouvrage (chiffre attesté par l’éditeur !).

Le mythique griffon...

Hélène Bouillon, conservatrice au Louvre-Lens, rappelle tout de même deux ou trois choses sur le griffon : « Il a le corps

d’un lion, possède des serres, des ailes et un bec de rapace. Ses premières traces ont été découvertes en Iran, imprimées dans l’argile. » Mais surtout, il intrigue depuis près de 5000 ans : « Au IIe millénaire avant J.-C.,

les images du Griffon apparaissent au Levant, en Anatolie et à Chypre notamment sur des plaquettes d’ivoire sculptées décorant les trônes et les lits royaux. »

Or, dans le même temps, les échanges commerciaux autour de la Méditerranée montrent, sur les navires, des décorations portant des traces de griffons… Scythes, Phéniciens, Grecs… même les Perses l’avaient adopté. « Il symbolise à la fois la force (son corps de lion), la vigilance (les yeux perçants de l’aigle) et la férocité (les serres et le bec pointu du rapace). Chez les Égyptiens, il symbolise le roi victorieux, les archéologues l’ont essentiellement retrouvé dans des endroits liés à la sphère royale. »

Houellebecq en embuscade

Une sacrée rencontre pour les Irréductibles, qui, dans l’album, « cristallise un peu l’ignorance des Romains et la manière fantaisiste dont ils imaginent la faune dans un monde, pour eux, encore largement inexplorée », note pour sa part Jean-Yves Ferri.

Le froid s’installe pour ce 39e tome, et Conrad, mis au défi de dessiner de la neige à foison, s’en est donné à cœur joie. « Comment ne pas être monotone en proposant des paysages tout blancs ? Un véritable casse-tête et de longues nuits... blanches », plaisante-t-il.

« La première case de l’album où apparaissent ces paysages spectaculaires a été la case la plus facile à dessiner et est un clin d’œil sympathique à la série : elle est toute blanche, et décrit “une steppe immense et glacée que le brouillard recouvre !” C’est après que ça se gâte !! »

Et parmi les grands invités de cet ouvrage, un certain Terrinconnus, le géographe de César. Il est la tête pensante de cette expédition romaine, présent dans cette aventure pour l’amour de la Science. « On nous réclame des caricatures à chaque album ! Dans ce personnage, je suis certain que vous reconnaîtrez un de nos grands écrivains hexagonaux ! », indique Jean-Yves Ferri. Probablement un être entre la carte et le territoire ?