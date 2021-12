Belgique : “La Culture, victime expiatoire des errances d’un gouvernement

Si certains théâtres et cinémas ont décidé de faire de la résistance, les salles sont en effet closes par décision gouvernementale, jusqu’à ce 28 décembre. Mais les concernés ont assuré qu’ils entendaient défier cette approche, rejetant les contrôles. Pour l’auteur de bande dessinée bruxellois, on finit par marcher sur la tête, sans chapeau.

Voici son texte, en intégralité.

Au secours, ils sont devenus fous !

Comme d’aucuns je regardais avec lassitude la gestion de la crise sanitaire, j’avais renoncé à relever les incohérences qui succédaient malheureusement à l’arbitraire. Que de vaines polémiques.

Pourtant, il n’y a pas si longtemps de cela, j’avais une certaine fierté, car après la comédie des masques, les incohérences et l’impréparation avec les éternels jeux politiques rejetant naturellement la faute sur l’autre, le petit Royaume de Belgique était devenu le bon élève dans cette crise sanitaire, pouvant même toiser ses voisins !

Et puis patatras, comme dans la fable du scorpion et de la grenouille, nos charmants politiques n’ont pu s’empêcher de déraper ! On cache maladroitement sous le tapis ce qui dérange, comme le sous-financement endémique des soins de santé et de leurs innombrables conséquences, pour planter des épouvantails et prendre des mesures démagogiques qui donnent le sentiment d’être maître du jeu ! Faut-il s’en étonner ? La plus belle des chimères étant de croire que le politique qui gouverne serait doté de clairvoyance et d’une intelligence particulière alors qu’à l’évidence seul compte aujourd’hui, pour bien de ces messieurs, le paraître !

Je ne nie rien de la situation sanitaire préoccupante, mais pourquoi faire de la Culture, une nouvelle fois, la victime expiatoire des errances d’un gouvernement ?

Comment peut-on encore croire dans des mesures quand on a le sentiment d’être le témoin d’un perpétuel jeu de roulette ? À qui le tour mesdames et messieurs, à qui le tour ? Comment peut-on croire que la révolte ne finit pas par éclater quand une décision est le résultat de marchandages et de compromissions ? Car il faut le dire, rien ne justifiait la fermeture d’un grand nombre de lieux de Culture si ce n’est celui de satisfaire l’ego de quelques politiques.

Bien entendu, ces messieurs du politique promettent de nouvelles aides pour prétendument compenser alors que c’est surtout pour se donner bonne conscience ! Comme si ce geste, qui ressemble à une aumône, excusait les décisions préjudiciables !

Et la pantalonnade ridicule ne semble avoir aucune limite. On a eu droit à l’habituelle comédie de certains politiques qui, face au tollé que suscite la fermeture de la Culture, ont joué avec une mauvaise foi crasse au révolté d’opportunité ! Il faut d’ailleurs croire que la comédie était devenue la règle, car ces messieurs les experts ont aussi versé une larme compatissante ! Hier, ces mêmes experts critiquaient à demi-mot les décisions politiques, car ils ne les jugeaient pas assez extrêmes ! Maintenant, que le politique dépasse leur attente, ces messieurs les experts affichent leur étonnement !

Dans ce marasme où à l’évidence le bon sens n’a plus sa place, le politique engoncé dans ses certitudes et aveuglé par son ignorance ne prend même pas conscience qu’il battit un mur d’incompréhension avec le citoyen.

Assurément dans l’histoire politique de notre petit royaume, certains hommes auront comme toute notoriété celui d’avoir été le fossoyeur de la Culture !

Jean-Yves Delitte

Auteur & Directeur de Collection. Peintre officiel de la Marine. Membre titulaire de l’Académie des Arts et Sciences de la Mer

crédits illustration : Magritte, La Famine - ActuaLitté, CC BY SA 2.0