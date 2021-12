Pass vaccinal : pour entrer en bibliothèque, un test ne suffit plus 

Décrié avant même sa présentation, restrictif pour la bonne cause, estime le gouvernement, le Pass vaccinal succède donc au Pass sanitaire, avec quelques nuances : le Pass est mort, vive le Pass. Intervenant dans le contexte d’une progression virulente du variant Omicron du Covid, Jean Castex a officialisé le Pass vaccinal au cours de son allocution, ce 27 décembre.

À compter de la première quinzaine du mois de janvier 2022, ledit Pass est avancé de 15 jours — prévu originellement fin janvier. En tout cas, dans l’agenda du Premier ministre, qui sera soumis aux aléas de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant tout chose.

Nouveau Pass, mêmes effets

Ce dernier fonctionnera donc comme son prédécesseur : il sera impératif pour obtenir l’accès à certains lieux déjà connus — bibliothèques et médiathèques font partie de la liste. Or, le Pass sanitaire autorisait la présentation d’un test négatif pour donner accès aux lieux : sa déclinaison vaccinale, elle, impose la vaccination et progressivement la dose de rappel — ou 3e dose.

Ni les tests RT-PCR ni les versions antigéniques ne fourniront alors le précieux QR Code en mesure d’ouvrir les portes des établissements. Le ministre de la Santé, Olivier Veran, avait toutefois nuancé : pour les personnes nouvellement vaccinées (en retard dans le processus, du fait d’une contamination par le Covid, pour exemple), exception sera faite. Une première dose ainsi qu’un test négatif suffiront pour ouvrir les portes, malgré tout. Toutefois, on ignore encore si lesdits tests seront fournis gratuitement.

Le Pass vaccinal ciblera les endroits recevant du public — cinéma, bars, théâtres, salles de sport, ou encore transports longue distance, maisons de retraite. Autrement dit, « dans ces lieux où ce passe s’applique depuis plusieurs mois ; il faudra justifier d’être vacciné pour entrer. La production d’un test ne suffira plus », assène le Premier ministre.

Mais ni les boutiques de fringues ni les commerces plus généralement : en revanche, comme l’a pointé le Premier ministre durant son discours, les médiathèques restent bel et bien concernées. Ajoutons qu’une possibilité de contrôle des papiers d’identité du porteur du Pass vaccinal sera introduite dans la loi — pour lever tout soupçon, évidemment.

La recrudescence des faux Pass sanitaire serait quasi aussi fulgurante que celles des contaminations perpétrées par le variant Omicron. Selon les chiffres du gouvernement, près de 77 % de la population disposait d’un schéma vaccinal complet — deux doses — au 23 décembre. Il faudra encore que l’examen du projet de loi traverse les deux chambres, pour être entériné.

À cette heure, et avant les déclarations de Matignon, La France Insoumise et le Rassemblement national avaient d’ores et déjà signifié leur refuse de valider et d’adopter le projet de loi ?

Reste que les premières réactions de professionnels, sur les réseaux sociaux, n’ont pas tardé : la suppression d’un pass sanitaire valable pour 24 heures, qu’offrait le test, devient une restriction de plus portée contre la profession et l’accès aux livres, aux documents — à la culture, peut-on lire.

Télétravail, jauges et hausse des cas

Le Gouvernement avait, dernièrement imposé un masque obligatoire en bibliothèques et médiathèques, dès le 26 novembre. L’apparition du variant omicron, dernière mutation en date du Covid-19, n’a pour l’heure pas entraîné de nouvelles mesures. L’OMS a toutefois estimé que cette mouture présentait « un risque très élevé » au niveau mondial.

Fin définitive de l’option 2G+ — suivant le modèle allemand = geimpft et genesen, soit vacciné et rétabli. Ces deux critères permettaient d’accéder à certains lieux, classés justement 2G, et pour les 2 G+, il fallait alors en plus apporter la preuve d’un test négatif récent.

Ajoutons que d’autres mesures figurent le grand retour des jauges : interdiction de réunion de plus de 2000 personnes en intérieur et de 5000 en extérieur — et ce, dès le 3 janvier, pour une période de trois semaines. (Exception faite des meetings politiques et des rassemblement religieux... si, si). Durant cette phase, les concerts seront uniquement assis, de même que dans les bars et restaurants, toute consommation s’effectuera postérieur vissé sur sa chaise. Rien ne semble indiquer que les rencontres en librairies échapperaient aux nouvelles consignes : pas de verre de l’amitié après une lecture, un échange ou un débat, sinon assis.

Le gouvernement a également tenu à souligner que le taux de contamination faisait tourner la tête : plus de 104.000 personnes ce 25 décembre, un seuil encore inédit sur le territoire, mais surtout, qui a doublé en l’espace de trois semaines. Olivier Veran a indiqué que le risque de voir la barre dépasser les 250.000 cas dès le début du mois de janvier devenait non négligeable.

Dernier volet, attendu ou redouté, pour échapper à cette hypothèse : le télétravail. Jean Castex a réfuté l’idée d’une rentrée scolaire retardée, mais impose le recours au télétravail plus largement désormais. Trois jours par semaines, pour une période de trois semaines, voire quatre quand cela est possible — les rencontres avec les partenaires sociaux sont déjà programmées pour ce 28 décembre.