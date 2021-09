Pass sanitaire : “Le rôle social des bibliothèques est désavoué

« Nous avions besoin d’éléments quantitatifs, pour dépassionner les débats auxquels on assiste sur les réseaux ou dans les forums », nous indique-t-elle. Et si les chiffres ne dévoilent pas toute la réalité du Pass sanitaire pour les établissements de prêt publics, du moins apportent-ils des précisions pour mieux évaluer l’impact pour les personnels, les usagers et la lecture publique.

Surdité et absurdité

« Les remontées concernant le matériel, par exemple, sont intéressantes : on craignait un déficit sur ce point, qui finalement n’a pas posé de soucis majeurs », indique-t-elle. À date, 86,4 % des répondants confirment avoir bénéficié de l’équipement nécessaire pour scanner les Pass. « En revanche, l’accompagnement de la hiérarchie, des RH ou même des élus s’avère nettement plus complexe : les responsables se débrouillent seuls, comme ils le peuvent. »

Le taux de réponse, qui ne cesse d’augmenter, « montre surtout le besoin d’expression des personnels : la mesure de contrôle a été activée durant les congés, une période d’absences qui n’a pas facilité la compréhension ni la mise en œuvre », reprend la présidente. Et de fait, 90,6 % des répondants indiquent n’avoir pas reçu de renfort en personnel, « ce qui induit un surcroît de travail, au détriment des activités qui auraient pu être menées. Septembre, c’est d’ordinaire la reprise de la saison culturelle ».

L’étude devrait être ouverte jusqu’à la fin du mois de septembre, date à laquelle les contrôles de Pass s’élargiront aux publics de 12-18 ans. L’ABF souhaiterait que les résultats puissent infléchir la politique actuelle. « Sauf que le ministère de la Culture est aussi démuni que nous », glisse-t-elle. D'inflexible à dépourvu, il n'y avait qu'un pas. Pas faute de faire remonter les premières données, mais le Service du Livre et de la Lecture se heurte également à un gouvernement décidé à rester ferme. « Quelques élus, comme le maire de Lyon, et d’autres, ont également écrit au gouvernement… » La surdité semble généralisée.

Une opposition nette

Quand les personnels ne se heurtent pas, sur leur territoire, aux réticences des pouvoirs publics : « Certains sont obligés d’instaurer un drive de manière officieuse, parce que leur collectivité ne veut pas en entendre parler : on leur rétorque que cette démarche ne va pas dans le sens de l’incitation à la vaccination. » Or, le gouvernement, là a été clair : les agents de l’État ont reçu consigne de promouvoir la vaccination…

Pourtant, les témoignages qui accompagnent l’étude quantitative attestent tous d’un désarroi : « Le rôle social des établissements est désavoué. Ici, on laisse entrer les gens pour leur permettre d’imprimer une attestation perdue, là on continue d’accueillir les publics pour un accès à internet. » Simplement parce que la mairie n’a plus de connexion pour les habitants et que seule la bibliothèque propose ce service…

« Une débrouillardise se met en place, pour laisser le moins possible de personnes sur le carreau. » Et ce, même quand on se heurte au plus incongru : « Une commune a fait signé un arrêt aux agents, indiquant qu’en cas de défaillance du matériel fourni, ils devaient utiliser leurs propres smartphones… »

Et ce, malgré l’opposition manifeste au contrôle de ce Pass : les derniers chiffres font état de 88,3 % de répondants défavorables à son maintien, quand 90,3 % s’opposent à l’idée que les contrôles soient étendus aux 12-18 ans.

Le cas ”scolaires“

Or, les scolaires, c’est tout un poème : selon les consignes de l’Éducation nationale, qu’il faut aller dénicher au fin fond d’une FAQ sur le site, les sorties scolaires impliquent un contrôle… à géométrie variable : « Dans le cas d’un créneau où l’établissement n’est pas ouvert au public, il n’y aura pas de contrôle à partir du 30. En revanche, durant les horaires d’ouvertures et dans les espaces partagés, il faudra un contrôle », soupire Alice Bernard. Cela, alors que les établissements scolaires, eux, ne sont pas soumis à l’impératif de la vérification.

Soulagement, pour les documentalistes (CDI) : puisque l’on est dans l’enceinte des établissements scolaires, pas de contrôle. En revanche, les mesures conseillées font sourire — au-delà de la présence de gel hydroalcoolique en libre service :

Une vigilance particulière sera portée : au traitement des documents prêtés, lors de leur retour : désinfection ou mise en quarantaine pour trois jours minimum lorsque les documents ne peuvent pas être traités (une boite par jour et datée, stockée dans un espace inaccessible aux élèves, sera dédiée au stockage de ces documents).

à l’usage des postes informatiques qui ne pourront être utilisés que par un élève à la fois et qui ne pourront être réutilisés par un autre élève qu’après nettoyage (écran, clavier, souris, unité centrale) selon les modalités définies par le protocole sanitaire.

Ces consignes spécifiques doivent être régulièrement rappelées aux élèves et affichées à l’entrée du CDI ainsi que la nécessité de se laver les mains à l’entrée et la sortie du CDI. – Education nationale

Au plus proche du terrain

Et certains des verbatim accompagnant les réponses font état d’un bon sens premier et de l’incohérence des mesures, en voici quelques exemples :

Il est plus qu’inquiétant de restreindre l’accès aux bibliothèques sous prétexte de pass sanitaire, alors que nombre de structures (magasins par exemple) ne sont pas obligées de restreindre leur accès au public. Cette mesure qui vise à contraindre le public à se vacciner en l’empêchant d’accéder à des services publics est mal vécue. Nous préférerions que l’État assume sa responsabilité et rende la vaccination obligatoire. … Je ne comprends pas pourquoi le port du masque continue à être obligatoire pour le personnel, alors qu’il ne l’est plus pour le public, dès lors que lui aussi est dans l’obligation de présenter un pass sanitaire … Beaucoup de conflits avec les usagers avec ou sans pass.... la médiathèque est le seul accès proposant un service informatique et d’impressions/photocopies/scan (la mairie ne propose plus ce service), le pass nous force à refuser certains usagers même si nous essayons de trouver des alternatives... situation très compliqué à vivre, nous étions essentiels... nous ne le sommes plus alors nous sommes au plus près de la population, en plein cœur de débats qui ne sont pas de notre ressort…

Jusqu’à ce témoignage, aussi spécifique qu’éloquent : « Dans mes deux petites médiathèques de campagne (environ 50 m²), je n’ai jamais plus de deux usagers en même temps....Les gens ne se croisent jamais ou sinon très rarement... De plus, je n’ai aucun usager qui reste sur place, ils ne viennent que pour emprunter et repartir... Plus fort encore, dans ces mêmes locaux, je fais également agence postale, et là je ne demande pas le pass sanitaire... C’est absurde... Je peux les laisser rentrer s’ils veulent un timbre mais pas s’ils veulent un livre... Beaucoup trop d’incohérences inutiles... »

Entre temps, le président de la République a salué les bons chiffres enregistrés ce jeudi, et envisage désormais que « certaines contraintes dès que les conditions sanitaires le permettront ». Certains départements, non cités, verront un allégement des contraintes actuelles — le Conseil de Défense doit encore se réunir sur ce sujet. « Si demain on peut arrêter le pass sanitaire, je suis le plus heureux des hommes, ça a été une stratégie payante pour se faire vacciner », assurait Emmanuel Macron, durant les Rencontres de l’Union des entreprises de proximité.

Les commerces, oui, les bibliothèques… moins.

NDLR : Le Syndicat de la librairie française a récemment fait part des consignes en librairies. Ces dernières ne sont pas concernées par le Pass au titre de la vente (livres ou autres produits), mais dans le cadre d’activités annexes — animations, rencontres, débats ou café, salon de thé — se retrouvent assimilées à des « événements culturels » et les clients sont alors soumis au contrôle du Pass. Cela dès lors qu’est constatée « une affluence plus importante qu’à l’ordinaire ».

Crédits photo : Charlotte Henard, CC BY SA 2.0