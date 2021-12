Guadeloupe, Martinique : Cultura s'installe progressivement aux Antilles 

Parmi les millions de livres imprimés et numériques que les New-Yorkais ont empruntés aux différentes bibliothèques publiques de la ville en 2021, un certain Barack Obama et ses Mémoires, Une terre promise (Trad. Pierre Demarty, Charles Recoursé et Nicolas Richard), se révèlent être parmi les plus plébiscités. L'Autre moitié de Moi de Britt Bennett (Trad. Karine Lalechère) et le dernier roman de Kristin Hannah sont, du côté des fictions, les livres les plus empruntés par les lecteurs de la Big Apple, tout comme par ceux du Canada.