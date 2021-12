Huberty & Breyne et la revue Les Arts Dessinés inaugurent une nouvelle galerie à Paris

Fidèle aux valeurs de la revue, la galerie Les Arts Dessinés a pour ambition de rendre compte de la richesse et de la pluralité de la scène graphique contemporaine. Observatoire de la création actuelle, la programmation s’articulera autour d’artistes confirmés et en devenir. Plateforme idéale de dialogues et d’échanges entre les artistes et le public, elle prévoit une année riche en découverte ainsi que la publication régulière de carnets de dessin consacrés aux artistes exposés.

Pat Andrea, du 12 janvier au 5 février 2022

Pour l’inauguration, la galerie Les Arts Dessinés est heureuse de confier cette première exposition à l’artiste hollandais Pat Andrea, avec une trentaine de dessins libres et inédits présentés dans l’espace principal.

Pat Andrea est l’un des grands dessinateurs actuels, internationalement reconnu sur la scène de l’art contemporain. Alors que le MORE Museum de Gorssel aux PaysBas lui consacre une belle rétrospective, le peintre emblématique de la Nouvelle Subjectivité inaugure la nouvelle galerie avec une trentaine de dessins libres inédits et plus anciens.

« Les femmes sont présentes dans toute mon œuvre. Je tente de les comprendre en les dessinant, tout simplement. »

Nicolas Debon, du 12 janvier au 5 février 2022

L’espace « Découverte », lui sera consacré au dessinateur Nicolas Debon, illustrateur jeunesse et auteur de remarquables bandes dessinées telles que Marathon, L’Essai, L’Invention du vide ou Le Tour des Géants.

Le travail de Nicolas Debon se distingue par une extrême sensibilité et par une maîtrise impressionnante du dessin et de la couleur. Après un début de carrière dans l’illustration jeunesse, Nicolas Debon se lance en 2009 dans l’écriture d’une première bande dessinée. Il publie chez Dargaud L'Invention du vide, une histoire complète qui, entre fiction et réalité, met en scène les débuts de l'alpinisme. Une aventure documentaire servie par un graphisme original en couleurs directes parfaitement appropriées aux décors majestueux. En 2012, il s’attèle avec Le Tour des Géants à l'incroyable épopée vécue par des hommes durant le Tour de France en 1910. L'auteur s'attarde notamment sur les coureurs Faber et Garrigou permettant d’apporter une vision plus humaine que sportive avec de réels moments d'émotion.