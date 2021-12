La concentration dans le livre, seule réponse à Amazon ou Disney...

En substance, l’administration Biden considère qu’une fois S&S englouti, PRH deviendra trop puissant. Avec le risque d’une diminution du nombre de livres publiés, une baisse de revenus des auteurs et un préjudice final pour les lecteurs. Avec les deux tiers du marché en sa possession, PRH est coupable par anticipation de contrôler l’édition américaine.

« Nous sommes heureux que, par sa plainte, le DOJ reconnaisse le rôle central dans la capacité des auteurs à gagner leur vie, par la disponibilité de livres importants », soulignait l’Authors Guild début novembre. Car, selon l'organisation de défense des auteurs, le rachat de Simon & Schuster par Penguin Random House « favoriserait à court terme les bénéfices sur la qualité ». Et l’industrie perdrait une bataille entre Goliaths et Davids — celle des éditeurs face aux auteurs.

Bon, reprenons les bases

Les ripostes des avocats pointent dans un courrier au tribunal que le gouvernement semble tout mélanger. À commencer par les meilleures ventes de fiction, sans identifier le montant des avances aux auteurs auxquelles il est fait référence. Et de rappeler qu’on ne catégorise par les à-valoir suivant des segments éditoriaux — de fait, Stephen King perçoit moins que Barack Obama, quand l’un fait de l’horreur, l’autre de l’autobiographie.

Au contraire, l’avance proposée relève du potentiel de vente d’un ouvrage, donc de la demande des lecteurs, anticipée par l’éditeur avant la publication. Le gouvernement « méconnaît la dynamique fondamentale du marché des droits du livre », ajoute le document.

Au final, reprennent les avocats, le DoJ souligne des risques pour le marché et la concurrence, sans réellement les qualifier. En arguant que le rachat entraînerait une diminution des avances et des droits perçus, donc globalement de la rémunération des auteurs, tout se confond et s’emmêle.

En outre, la toute-puissance des Big Five — les cinq groupes éditoriaux majeurs outre-Atlantique — ne se conteste pas. Pour autant, sur les trois dernières années, trois des dix auteurs ayant le plus vendu sont issus de maisons d’édition qui n’appartiennent pas aux Big Five.

Même analyse concernant les parts de marché : en s’appuyant sur les données du statisticien Bookscan, on constate que PRH et S&S sont passés de 33,3 % de PdM en 2014 à 29,4 % en 2020. À l’inverse, les non Big Five ont augmenté de 44,1 % à 49,7 % sur la même période.

Mais le gros de l’argumentation vient plus tard, sur cette question de la concurrence. Car PRH n’entend plus strictement jouer avec ses confrères éditeurs : « PRH est en concurrence avec des poids lourds des médias tels que Disney, Amazon et Scholastic pour les livres. » Et d’autres nouveaux entrants comme Zando, susceptibles de faire monter les enchères pour accueillir de nouveaux auteurs. En somme, les auteurs disposeront toujours d’un panel de sociétés à même de publier leurs ouvrages, en plus des éditeurs déjà connus.

Et puisqu'on en parle…

Après le démontage en règle de l’argumentaire du DoJ, PRH apporte également quelques occasions de se réjouir de cette fusion. D’une part, l’intention de réinvestir les économies de coûts générés par la fusion pour augmenter le nombre de livres achetés — et par conséquent de soutenir des programmes d’aides aux libraires. Les auteurs de Simon & Schuster qui auront accès à la chaîne d’approvisionnement de PRH verront leurs livres plus faciles encore à trouver dans les établissements, à l’international également.

Et là encore, le défi que pose Amazon aux libraires mérite d’être évoqué : PRH ne s’engage pas officiellement à favoriser ces derniers, mais entend faire des efforts à destination des librairies de quartier.

En somme, le rachat de S&S serait non anticoncurrentiel, mais proconcurrentiel « à tous égards. Il profitera aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs pour les générations à venir ». Et aux actionnaires des entités respectives, bien entendu : rappelons que le montant de l’accord est de 2,2 milliards $.

« Le DoJ veut bloquer la fusion en réfléchissant à partir d’une théorie erronée », notent les avocats et ce à trois niveaux : légal, factuel et économique. Un accord à l’amiable n’est d’ailleurs pas exclu : le gouvernement et les avocats ont rendez-vous ce 14 décembre pour établir un calendrier de discussion. Le procès, s’il se tient, aura lieu en août 2022.

Rappelons qu’en France, dans une moindre mesure, un autre empire est en train de se dessiner avec le rachat de Lagardère par Vivendi. Avec, de toute évidence, le projet de construire un Disney européen, disposant de sociétés transversales, en mesure de créer des oeuvres, les adapter et les distribuer. Le tout avec une dimension numérique encore à construire…

via Publishers Weekly, Los Angeles Times

