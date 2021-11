Trop tard pour affronter Amazon” : un certain dépit dans l'édition américaine

« C’est évident : tous les agents sont ravis de ce qu’on leur mette des bâtons dans les roues », indique une source restée anonyme auprès de Vanity Fair. Et pour cause : dans un climat déjà fébrile de fusions/acquisitions, celle de Penguin Random House devient l’étincelle qui met le feu aux poudres. Et la réponse qu’a adoptée le ministère de la Justice s’avère des plus agressives, quand jamais, auparavant, le DoJ ne s’était intéressé vraiment aux structures de l’édition américaine.

Au cœur des récriminations, indiquait l’administration, ce rachat à 2,175 milliards de dollars, qui nuirait aux auteurs et aux lecteurs. De fait, en constituant le plus important groupe éditorial d’outre-Atlantique, PRH et S&S auraient un contrôle sur les avances, les droits et bien plus encore : la production éditoriale globale.

Chez les initiés, on souligne tout de même la présence de l’avocat Daniel Petrocelli : il avait plaidé avec succès dans l’affaire AT&T et Warner Bros, sous l’administration Trump en 2018. Et voilà qui fait craindre le pire : « Je ne connais personne pour penser que ce soit une bonne chose que cela se produise. Il est difficile de faire valoir que c’est positif pour l’industrie. » Peut-être pour le propriétaire, ViacomCBS, mais au-delà…

L’une des questions demeure de savoir comment se comporteront les enchères sur les ouvrages : quand on frise les achats à plus d’un million de dollars, difficile de croire que les maisons, entre elles, lâcheront facilement le morceau. Même en appartenant à un très gros groupe. « Les éditeurs que je connais chez PRH sont vraiment très compétifis entre eux », assure un éditeur avec quelques doutes.

D’ailleurs, pour les grosses pointures, ce genre de question ne se pose pas : pour conserver un Stephen King, quel que soit le groupe, il faut sortir le carnet de chèques. Un King qui, d’ailleurs, se dit ravi de voir intervenir le DoJ dans toute cette affaire ? Étrange… Mais toute la question, derrière les œuvres, les auteurs et les salariés, réside dans la masse critique. Avec un mastodonte du type PRH-S&S, est-il malgré tout possible de regarder le plus important vendeur de livres du pays dans les yeux pour négocier ?

Rouler des mécaniques ?

Markus Dohle, le grand patron de PRH, a reconnu en privé que son objectif était bien de devenir un partenaire exceptionnel vis-à-vis d’Amazon. Pour un observateur, la démarche est sensée… bien que tardive : « Quand Amazon est entré en scène, pour la première fois, personne n’aurait pu prédire ce qu’il deviendrait. Vous pouvez voir cette fusion de deux géants s’unissant pour prendre position comme Amazon, mais d’une certaine manière, il est trop tard pour se dresse contre lui. »

Pessimisme ? Presque pas : Markus Dohle entend faire en sorte que les sociétés réunies forment un tout supérieur à la somme des parties. Vœu pieux. De même que celui de filiales fonctionnant de manière autonome. Des propos sur lesquels renchérit Jonathan Karp, PDG de Simon & Schuster : pour lui, la concurrence avec les trois autres groupes du futur ex-Big Five demeure. Et il ne faut pas négliger Hachette, HarperCollins ou Macmillan dans ces batailles.

Alors quoi ? Eh bien, l’interventionnisme de l’administration Biden se fait sentir : durant l’été, l’application des lois antitrust a fait sauter un projet de fusion de 30 milliards $ dans le secteur des assurances. De même qu’en septembre, le rapprochement entre American Airlines et JetBlue a été stoppé en plein vol — avant même le décollage en réalité. Alors la tectonique des médias, dont le livre fait partie, s’avère simplement être le prochain sur la liste.

Nombre d’observateurs s’attendent à ce que les liens entre WarnerMedia et Discovery — accord de 43 milliards $ exposé en mai dernier — fassent également l’objet d’une intervention de la justice. Le projet doit se concrétiser mi-2022, mais d’ici là, le DoJ a le temps de se réveiller…

