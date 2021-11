Antitrust : l'administration Biden attaque en justice une énorme fusion d'éditeurs

Inattendu, mais prévisible ? La fusion des groupes Simon & Schuster et Penguin Random House fait l’objet d’une procédure déclenchée par le Department of Justice. Le DOJ a déposé une plainte antitrust devant le tribunal du District de Columbia ce 2 novembre — devenant la première action antitrust majeure de l’ère Biden. Selon les propos de la plainte, cette fusion permettrait à PRH « d’exercer une influence démesurée sur les livres publiés aux États-Unis, et la manière dont les auteurs sont rémunérés pour leur travail ».

En mars, l’autorité britannique de la concurrence avait pointé les mêmes écueils, mais n’avait finalement pas donné suite : ses propres investigations aboutissaient à des conclusions rassurantes. Pour autant, les craintes d’un phénomène de concentration majeur outre-Atlantique étaient soulignées dès la fin novembre 2020.

À l'époque, l'Authors Guild, qui représente les auteurs américains, s’opposait franchement au rachat. « Cela signifierait que la maison d’édition née de l’acquisition représenterait environ 50 % de tous les livres publiés sur le marché grand public, créant un énorme déséquilibre dans l’industrie de l’édition américaine », indiquait l’organisation.

Auteurs et lecteurs lesés

Et voici que près d’un an plus tard, le DOJ s’empare de ces arguments, et cherche à interdire que le plus grand éditeur de littérature au monde soit autorisé à acquérir l’un de ses plus importants rivaux. Selon la plainte, « les auteurs et les consommateurs américains paieront le prix de cette fusion anticoncurrentielle — des avances moindres pour les auteurs et finalement moins de livres et moins de variété pour les lecteurs », estime le procureur général Merrick Garland.

Culturellement, pour le Landerneau américain, cette acquisition aurait une première conséquence, qui prête à sourire si l’on a la vue basse : le marché américain passerait des Big Five, les cinq grands groupes du marché, déjà fortement concentré, au Big Four. Autrement dit, seuls HarperCollins, Hachette Book Group et Macmillan resterait les concurrents de PRH/S&S. D’ailleurs, le PDG de HaperCollins, propriété de News Corp — la firme de Rupert Murdoch — le clamait à l’automne dernier. Bertelsmann, la maison-mère de Penguin Random House « achetait la domination du marché en tant que géant du livre », assurait Robert Thomson.

Et bien entendu, l’argument est également avancé en France alors que la fusion Editis/Hachette Livre se profile, à travers l’absorption par Vincent Bolloré, à travers Vivendi. Aux USA, les deux entités en question démentent. « Le procès du DOJ est erroné, sur les faits, la loi et la politique publique », indique Daniel Petrocelli, avocat de PRH. « Il est important de noter que le DOJ n’a trouvé ni allégué que cette fusion réduira la concurrence sur la vente de livres. » Mais alors quoi ?

Dans les faits, le projet d’acquisition découle de décennies de concentration dans l’industrie américaine du livre : Penguin avait déjà fusionné avec Random House en 2013. Les achats se sont intensifiés au cours des dernières années : la perspective pour tous est de parvenir à une taille critique permettant de négocier plus fermement avec la plus grande librairie du pays, Amazon. Surtout quand des plaintes ont cours pour dénoncer des accords illégaux entre les éditeurs et le cybermarchand.

L'administration Biden sur le qui-vive

Pour Mary Rasenberg, directrice de la Guilde des auteurs, la position du DOJ demeure inattendue, « étant donné que bien d’autres fusions/acquisitions dans l’industrie de l’édition ont eu lieu récemment, et au cours des dernières années, sans que le DOJ n’ait levé un sourcil ». La différence est que le POTUS Joe Biden a demandé à son administration d’effectuer des contrôles plus approfondis lors de semblables projets financiers — pour préserver le pouvoir des entreprises. Une équipe de régulateurs et de conseillers a été mise sur pied pour ce faire.

Pour le gouvernement, le rapprochement de PRH et S&S conduirait à ce que les auteurs gagnent moins, puisque les deux sociétés ne se feraient plus concurrence dans les enchères pour l’achat de livres auprès des agents. Un salaire inférieur aurait pour conséquence de rendre la vie des créateurs plus complexe — donc à ce que moins de livres paraissent, certains se retrouvant contraints de totalement cesser leurs activités. On pourrait ajouter que les librairies seraient également moins en mesure de traiter avec de tels mastodontes...

De fait, PRH/S&S disposerait de deux fois plus de revenus que son premier concurrent, souligne la plainte du DOJ. De leur côté, les accusés indiquent qu’ils « lutteront vigoureusement contre ce procès ». Et qu’ils n’ont ni l’intention de réduire leur nombre de publications ni de diminuer la rémunération des auteurs. Pourtant, la plainte cite un cadre supérieur de PRH indiquant à un collège qu’il ne « voudrait pas être un grand auteur chez Simon & Schuster actuellement ». Et son confrère de répondre : « Totalement d’accord, surtout quand le prix s’avère si élevé. »

Le DOJ, pour sa part, enfonce le clou : « Après la fusion, les deux plus grands éditeurs contrôleraient collectivement plus des deux tiers de ce marché, laissant à des centaines d’auteurs moins d’alternatives et moins de possibilités. »

Pourtant, après quelques calculs effectués par les comptables de PRH, la fusion conduirait les deux groupes à disposer de moins de 20 % des revenus totaux de l’édition aux États-Unis. Pour le panelliste BookScan, cette part de marché serait plutôt de 27 % sur les neuf premiers mois de l’année 2021, indique le New York Times. De fait, en 2019, les deux groupes affichaient 49,3 % des best-sellers publiés.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0