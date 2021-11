Vivendi : le projet d'un Disney européen face à la souricière de Telecom Italia

L’idée de constituer un groupe de divertissement pour Vivendi, ActuaLitté l’avait amplement détaillée mi-septembre. Alors que les salariés de Hachette Livre (Lagardère Publishing) s’inquiètent de savoir à quelle sauce ils seront engloutis par Editis, filiale éditoriale de Vivendi, une troisième voie pointait : constituer une nouvelle entité en conservant le meilleur des deux mondes. Et de s’engager définitivement dans une transversalité complète, Vivendi disposant de toutes les armes pour en effet donner vie à un Disney européen — contenu, édition, etc. Pour mémoire, Disney possède l'écurie Marvel, incluant comics et films...

Il nous avait été reproché d’omettre que Vivendi était totalement absent du volet numérique — et que, clairement, Dailymotion n’avait pas de quoi sauver la face. Cela revenait à oublier que Vincent Bolloré disposait de quelques actifs en Italie – un certain Telecom Italia…

De grandes et belles oreilles de souris

Or, ce 22 novembre, Éditions Multimédi@ fait la part belle à Arnaud de Puyfontaine, qui étaye ces différents points. D’abord, le volet Disney : « J’aime beaucoup un dessin fait en 1957 par Walt Disney, que j’ai dans mon bureau, avec Mickey Mouse au milieu et sa vision qui a donné le succès de la Walt Disney Company. Comparaison n’est pas raison, mais, si l’on regarde les valeurs qui ont permis la construction de ce qui est aujourd’hui Disney, la vision de l’ensemble des équipes de Vivendi est de créer un “Disney européen”... pourquoi pas ? »

Cette intervention lors du festival Médias-en-Seine du 12 octobre dernier n’avait manifestement pas retenu toute l’attention nécessaire. Surtout que, dès 2017, ce même président du directoire évoquait la volonté de développer Vivendi à travers « télécommunications et contenus », en s’appuyant sur Telecom Italia. Actuellement, Vivendi dispose de 23,8 % de l’entreprise italienne, et de Puyfontaine est pressenti pour devenir président du conseil de surveillance — dont il a été président exécutif en avril 2017.

Le remplacement de Salvatore Rossi par le bras droit de Vincent Bolloré aurait quelques répercussions. « Le projet stratégique à partir de 2014 a été de dire que nous sommes un groupe média avec l’ambition d’être un champion mondial porteur des valeurs d’une culture européenne et de pouvoir exister dans cette extraordinaire reconfiguration du secteur média », poursuivait mi-octobre Arnaud de Puyfontaine.

D’autant qu’en décembre 2020, Vivendi obtenait la tête de l’autorité de la concurrence italienne : en 2017, celle-ci lui avait imposait de diminuer sa participation dans Telecom Italia et Médiaset — et, cerise sur le Kouign-amann, depuis mai dernier, le différend avec Silvio Berlusconi, de 3,1 milliards €, est enterré, après quatre années de conflit…

À LIRE: Antoine Gallimard redoute la fusion Vivendi/Lagardère

La convergence est de mise, les tensions anciennes sont retombées, l’Italie ouvrirait plus grand encore les bras à l’empire Bolloré, et le président du directoire réaffirme le triple projet : édition, publicité et médias. Renforcé par Lagardère. Le tout en jouant sur ces différents tableaux par des passerelles que l’on voit déjà se jeter de l’une à l’autre des entités.

Par exemple : « Paddington est exposé à la fois à travers Canal+ (Paddington 3 a été lancé en production et série de télévision), Editis (pour des livres) et bientôt chez Prisma », concluait Arnaud de Puyfontaine. C’était aller un peu rapidement en besogne : Paddington est en effet publié en France chez Michel Lafon (trad. Jean-Noël Chatain). Or, la maison est indépendante, bien que distribuée par Interforum, filiale ad hoc d’Editis. Paddington n’est donc pas tout à fait chez Editis – les cartes à gratter chez Dragon d’or, ou le livre audio chez Lizzie restent quantité négligeable.

Go West...

Pour autant, on comprend l’idée assez bien. Et surtout, nul n’oubliera l’importance dans l’industrie du livre de la distribution — pour preuve, sans que l’une de ses maisons n’ait eu le Goncourt, Editis croque tout de même dans le gâteau, ayant la diffusion et la distribution des éditions Philippe Rey qui publient La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr (85.595 exemplaires, donnée Edistat).

Tout serait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, mon cher Pangloss ? Eh bien, ce 21 novembre, Bloomberg lance une bombe. Le géant américain du capital-investissement, KKR & Co a fait une proposition de rachat pour l’intégralité de Telecom Italia SpA (Tim, de son petit nom). La perspective serait de réorganiser la compagnie de téléphonie italienne. Cette dernière a en effet perdu la moitié de sa valeur marchande au cours des cinq dernières années.

Salvatore Rossi, actuellement président du conseil d’administration, devait s’entretenir avec les responsables de KKR suite à cette déclaration. L’entreprise, valorisée à 7,4 milliards € pourrait être engloutie — KKR dispose déjà de 37,5 % de la structure lourdement endettée. L’offre est généreuse : 10,8 milliards € et se heurte évidemment aux projets de Vivendi.

Selon l’AFP, le groupe « réitère son désir et son souhait de travailler avec les autorités italiennes et les institutions publiques pour le succès de TIM à long terme ». Or, le Trésor italien estime de son côté qu’un intérêt pour Tim de la part de KKR est « une nouvelle positive pour le pays », en attendant d’évaluer la validité du projet.

L’annonce intervient alors que Luigi Gubitosi, actuel PDG de Tim, se bat pour sa place — et a essuyé de lourdes critiques de… Vivendi. On comprend mieux encore le souhait de placer Arnaud de Puyfontaine – ce même Vivendi qui dénonce une offre ne valorisant pas assez Tim, rapportent des sources proches du dossier. La possibilité que Luigi Gubitosi ait fait un appel du pied à KKR préoccupe actuellement les responsables du groupe français.

À Milan, la température a monté d’un cran, surtout que l’offre de KKR exposerait Vivendi à une perte importante de sa participation dans l’entreprise.

crédits photo : felipeleao88, CC BY ND NC 2.0