À Milan, une bibliothèque historique risque de fermer par manque de personnel

La bibliothèque Braidense, qui appartient à l’État, est la troisième bibliothèque d’Italie en termes de patrimoine de livres (1,5 million d'exemplaires), mais de 2016 à 2020, elle est passée de 145 employés et 32 bibliothécaires à 44 employés et 7 bibliothécaires et aujourd’hui elle a encore baissé à 32 employés et 2 bibliothécaires, rappelle Il Foglio.

Une nouvelle diminution du personnel est prévue l’année prochaine. Des fonds publics sont donc nécessaires pour sauver la bibliothèque, afin qu’elle puisse continuer à jouer le rôle de communauté vivante et de centre de préservation du patrimoine littéraire et culturel qu’elle a toujours joué.

En effet, la bibliothèque, célèbre pour sa magnifique Sala Teresiana, est désormais menacée de fermeture. Le directeur du complexe de Brera, dont fait partie la bibliothèque, l’Anglo-canadien-Milanais James Bradburne, s’était déjà plaint en 2020 du manque de bibliothécaires et de personnel en général.

À la mi-novembre, avant la tenue de l’importante foire Bookcity à Milan, la bibliothèque a organisé un événement intitulé La maison où vivent les livres.

La bibliothèque, un organisme vivant

Lors de cet événement, le programme des activités de la bibliothèque jusqu’en 2022 a été présenté et le rôle de la bibliothèque en tant que gardienne du patrimoine culturel a été discuté. Pour rester vivant et utilisable, le patrimoine culturel doit être catalogué, lu et exposé au public.

Comme le rapporte Il Foglio, Bradburne a cité Umberto Eco : « Le livre n’est pas une pétrification de la mémoire, mais une machine à produire de l’interprétation. Il s’agit donc d’une machine à produire de l’intériorité. »

Comme le dit Bradburne (toujours rapporté par Il Foglio), une bibliothèque n’est pas une « destination touristique », mais pas non plus un « musée du livre ». C’est un organisme vivant, il faut le conserver et le cataloguer, comme en témoigne la création d’un catalogue numérique, toujours en cours.

“Une crise d’inattention”

La période de pandémie a mis à rude épreuve la bibliothèque et la galerie d’art, avec les limitations d’accès aux salles, malgré les efforts considérables pour transférer l’activité en ligne, par le biais de la plateforme Brera Plus.

Les bibliothèques en général ont fait face à un moment de grande crise et la bibliothèque de Milan n’est donc pas la seule à souffrir, comme souligne Bradburne. De plus, il y a une crise d’inattention pour toutes les bibliothèques qui dure depuis des années. Les fonds du PNRR (Plan national de relance et de résilience) pourraient en effet être partiellement investis dans ce secteur pour assurer sa survie.

