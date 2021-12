Angoulême : un montage financier “dont la cohérence interroge” autour du FIBD

Dans un document d’une trentaine de pages (disponible en fin d’article) sont passés au crible les années 2014 à 2019, avec pour remarque première que Partnership Consulting opère des factures d’honoraires et de commission à 9e Art +. Une pratique « dont la cohérence interroge », souligne la Chambre. Et d’ajouter que « 9e Art + a pour seuls associés, son gérant et Partnership Consulting, et le gérant des deux sociétés est la même personne. Elle considère que le montage existant permet à 9e Art+ de faire écran pour les financeurs publics à Partnership Consulting, sans que la plus-value de cette organisation soit démontrée. »

Circuit fermé...

Le nœud gordien réside, selon la Chambre, dans l’imbrication des deux structures à travers celui qui est à leur tête. L’organisme évoque « un circuit fermé », où cependant « l’ensemble des obligations réglementaires en matière d’information comptable est formellement rempli ».

Or, 9e Art + reçoit un « volume important de concours financiers des collectivités, notamment de la ville d’Angoulême et de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême », pointe le rapport. Entre 2014 et 2019, les financements publics sont en effet passés de 1,858 million € à 2,173 millions €. Le Centre national du livre a notamment augmenté son investissement de 50.000 € sur cette période, pour le développement du Marché International des Droits (sur consigne du ministère de la Culture), de même que la DRAC, passée de 61.000 € à 140.000 €.

Enfin, notons que la Région, qui versait 251.245 € en 2014, a contribué à la hauteur de 520.000 € en 2019. L'analyse n'en est que plus acerbe :

La SARL 9e Art+ s’inscrit donc dans la stratégie commerciale, la communication et la ligne artistique du festival. Comptant environ dix salariés, dont un directeur artistique, elle s’appuie, en outre, sur le concours de bénévoles de l’association du FIBD pour l’organisation de l’événement. Elle reçoit le soutien financier et logistique de plusieurs collectivités publiques, membres de l’ADBDA. Elle bénéficie également de l’apport de sponsors privés au travers de la SARL Partnership Consulting. Elle capte donc l’intégralité des recettes liées à l’organisation du festival, qu’elles soient publiques ou privées, issues de la billetterie ou de l’exploitation de son image. – Chambre régionale des comptes

Et la Chambre présenter trois recommandations, dont aucune n’a été mise en œuvre au moment du contrôle.

Recommandation 1 : Présenter aux partenaires publics du festival international de la bande dessinée un relevé des recettes permettant d’identifier les ventes, les invendus et les billets ou produits gratuits de la société et éventuellement les procès-verbaux de destruction des billets d’entrée invendus. Recommandation 2 : Satisfaire aux exigences des conventions bipartites avec les partenaires publics en établissant les documents nécessaires à l’évaluation et au suivi des actions financées, et notamment un rapport annuel détaillé et public de l’activité de la SARL 9e Art+, comprenant toute l’information communicable en matière d’organisation et d’équilibre financier du festival international de la bande dessinée. Recommandation 3 : Solliciter une valorisation de l’ensemble des avantages en nature reçus dans les conventions conclues avec les financeurs publics du festival international de la bande dessinée.

Des chiffres et des bulles

De plus, il est annoncé 630 k€ de ventes de billets. Si les 200.000 visiteurs annoncés payent leur entrée, le chiffre d’affaires devrait être de trois millions €. Cela tend à considérer une surévaluation de la fréquentation — le FIBD accueillerait au grand maximum 50.000 visiteurs.

« Cela fait dix ans que cette carambouille est dénoncée et que le directeur du festival prend 300.000 euros de rémunération via ce qui ressemble à une société-écran », souligne un observateur. « Les collectivités territoriales et les subventionneurs nationaux ont fermé les yeux et sont donc complices d’une accaparation d’un joyau national par un seul et unique individu. »

Franck Bondoux conteste évidemment le rapport et pointe « la durée exceptionnellement longue du contrôle tout comme l’absence de toute mesure d’instruction pendant de nombreux mois ». Mais également « l’absence d’entretien préalable qui atteste que le contrôle a été réalisé exclusivement à charge ».

Enfin, il souligne que « de nombreux documents communiqués par la Société ne semblent pas avoir été exploités par la CRC ».

Auprès de Sud Ouest, le gérant des deux structures ajoute que 9e Art + a exercé « une contribution déterminante » à la réussite au niveau international de l’événement. Et que le rapport n’en fait aucunement état. À quelques semaines de l’édition 2022, volonté de déstabilisation ou non, nul doute que l’événement souffrira de ces nouvelles révélations.

