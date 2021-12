Phobos de Victor Dixen bientôt adapté en série 

Cette saga en 5 tomes s’est déjà vendue en France et à l’international à plus de 250.000 exemplaires. Elle va maintenant être adaptée pour la télévision et les plateformes et devenir accessible à un public d’adolescents et d’adultes dans le monde.

Créée par Victor Dixen, scénariste et écrivain français vivant aux États-Unis, la saga Phobos est actuellement l’un des évènements littéraires les plus imaginatifs de ces dernières années, mêlant science-fiction et téléréalité. Saluée par le public et par la critique, la saga Phobos a reçu de nombreuses récompenses, dont les prestigieux Prix Imaginales et Chimères en 2016.

Traduite en plusieurs langues dont déjà l’anglais, le néerlandais et le polonaise, cette saga parue aux Éditions Robert Laffont nous embarque dans les aventures captivantes de six filles et six garçons, tous de nationalités différentes.

Ces derniers, évoluant dans deux compartiments distincts du même vaisseau spatial, auront six minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l’œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l’émission de speed-dating la plus folle de l’histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars.

Véritable épopée spatiale aux multiples rebondissements, la saga aborde également de puissantes thématiques dont le pouvoir des médias, la finance internationale, la nature humaine et ses ambitions ainsi que la protection de l’environnement.

Cyber Group Studios a pour objectif de développer une série audiovisuelle feuilletonnante à destination des jeunes adultes. À l’image de l’ œuvre littéraire, la série offrira un univers extrêmement riche, dynamique, fascinant et doté de nombreux effets spéciaux.

Pierre Sissmann, Président de Cyber Group Studios, commente : « C’est un honneur de collaborer avec le talentueux Victor Dixen et d’avoir la chance d’adapter Phobos en série télévisée. Cette nouvelle saga promet de faire vivre aux spectateurs une expérience hors du commun grâce à des thématiques actuelles des aventures fascinantes et une identité visuelle forte. Nous sommes heureux de mettre notre savoir-faire au service de ce nouveau programme de science-fiction, tellement contemporain. »

Victor Dixen, scénariste et écrivain français, auteur de Phobos, ajoute : « Deux grandes inspirations m’ont nourri tout au long de l’écriture de la saga romanesque Phobos. D’une part, l’espace cosmique qui nous parle intimement, à nous autres êtres humains habités par l’instinct d’explorer de nouveaux mondes. D’autre part, l’espace médiatique que nous avons construit autour de nous ici sur Terre, à travers nos téléréalités, nos smartphones, nos réseaux sociaux. Je suis convaincu que Cyber Group Studios est capable d’adapter cette saga et de capter à la fois les lumières fulgurantes du cosmos et les coulisses obscures de la téléréalité.

Grand amateur de séries animées, j’ai pu apprécier leur formidable essor ces dernières années, repoussant les limites de la fiction et défrichant de nouveaux territoires d’expression. « Je suis ravi que le projet d’adaptation de Phobos notamment en série animée prenne vie grâce aux équipes de Cyber Group Studios, dont le talent et l’exigence, j’en suis sûr, projetteront cette histoire dans une nouvelle dimension. En tant que consultant artistique, je me réjouis d’intégrer l’équipage de ce vaisseau ! »

« Cette adaptation est une véritable consécration pour cette saga et l'immense talent de Victor Dixen », conclut Glenn Tavennec, directeur éditorial chez Robert Laffont